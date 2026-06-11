Qué son los Labubu: la sensación inesperada de la inauguración del Mundial 2026

Qué son los Labubu

Los Labubu son personajes nacidos dentro del universo "The Monsters", creado por el artista hongkonés Kasing Lung. Se caracterizan por sus grandes ojos, orejas puntiagudas y una sonrisa inconfundible con dientes afilados, una combinación que mezcla ternura y picardía y que ayudó a convertirlos en un fenómeno global.

Su popularidad creció de manera explosiva gracias a Pop Mart, la compañía china especializada en figuras coleccionables y cajas sorpresa. Este formato, conocido por mantener en secreto el modelo que recibe cada comprador hasta el momento de abrir el paquete, impulsó una verdadera fiebre entre coleccionistas de distintas partes del mundo.

Lo que comenzó como un producto orientado a un público específico terminó expandiéndose a escala internacional. Con el paso de los años, los Labubu se transformaron en objetos de deseo para fanáticos del coleccionismo, celebridades e influencers, que contribuyeron a multiplicar su alcance a través de las redes sociales.

La presencia de estos personajes en el Mundial 2026 tampoco fue casual. Meses antes del comienzo del torneo, la FIFA y Pop Mart anunciaron una colaboración especial inspirada en la Copa del Mundo, una alianza que buscó acercar el universo del fútbol a una de las tendencias culturales y comerciales más fuertes de los últimos tiempos.

De esta manera, los Labubu encontraron en la ceremonia inaugural una vidriera inmejorable. En medio de los shows musicales, las coreografías y los impresionantes efectos visuales, lograron destacarse y convertirse en uno de los fenómenos más comentados de la noche.

El caso también refleja cómo cambiaron los consumos culturales en los últimos años. Los objetos coleccionables ya no son vistos únicamente como juguetes o artículos para aficionados, sino que se transformaron en verdaderos símbolos de pertenencia para comunidades globales que encuentran en ellos una forma de expresión e identidad.

El fenómeno también llegó con fuerza a la Argentina, donde los Labubu fueron adoptados por influencers y creadores de contenido como Juanita Groisman.