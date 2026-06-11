Qué son los Labubu: la sensación inesperada de la inauguración del Mundial 2026
Los curiosos personajes se volvieron virales durante la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo y despertaron el interés de millones de espectadores.
Mientras millones de personas seguían la actuación de Shakira, J Balvin, Maná, Belinda y Los Ángeles Azules durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, hubo dos protagonistas inesperados que terminaron captando una enorme atención en las redes sociales: los Labubu.
Las curiosas figuras, que aparecieron como parte del espectáculo de apertura, despertaron la curiosidad de miles de espectadores que rápidamente comenzaron a preguntarse qué eran esos personajes de aspecto amigable, peludo y algo travieso que se colaron en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.
La repercusión fue inmediata. En cuestión de minutos, los Labubu se transformaron en tema de conversación en distintas plataformas, generando búsquedas, comentarios y todo tipo de reacciones entre quienes los conocían desde hace tiempo y quienes los descubrían por primera vez gracias al Mundial.
Qué son los Labubu
Los Labubu son personajes nacidos dentro del universo "The Monsters", creado por el artista hongkonés Kasing Lung. Se caracterizan por sus grandes ojos, orejas puntiagudas y una sonrisa inconfundible con dientes afilados, una combinación que mezcla ternura y picardía y que ayudó a convertirlos en un fenómeno global.
Su popularidad creció de manera explosiva gracias a Pop Mart, la compañía china especializada en figuras coleccionables y cajas sorpresa. Este formato, conocido por mantener en secreto el modelo que recibe cada comprador hasta el momento de abrir el paquete, impulsó una verdadera fiebre entre coleccionistas de distintas partes del mundo.
Lo que comenzó como un producto orientado a un público específico terminó expandiéndose a escala internacional. Con el paso de los años, los Labubu se transformaron en objetos de deseo para fanáticos del coleccionismo, celebridades e influencers, que contribuyeron a multiplicar su alcance a través de las redes sociales.
La presencia de estos personajes en el Mundial 2026 tampoco fue casual. Meses antes del comienzo del torneo, la FIFA y Pop Mart anunciaron una colaboración especial inspirada en la Copa del Mundo, una alianza que buscó acercar el universo del fútbol a una de las tendencias culturales y comerciales más fuertes de los últimos tiempos.
De esta manera, los Labubu encontraron en la ceremonia inaugural una vidriera inmejorable. En medio de los shows musicales, las coreografías y los impresionantes efectos visuales, lograron destacarse y convertirse en uno de los fenómenos más comentados de la noche.
El caso también refleja cómo cambiaron los consumos culturales en los últimos años. Los objetos coleccionables ya no son vistos únicamente como juguetes o artículos para aficionados, sino que se transformaron en verdaderos símbolos de pertenencia para comunidades globales que encuentran en ellos una forma de expresión e identidad.
El fenómeno también llegó con fuerza a la Argentina, donde los Labubu fueron adoptados por influencers y creadores de contenido como Juanita Groisman.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario