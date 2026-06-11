Por qué Manu Ginóbili se volvió viral tras "celebrar" el inicio del Mundial 2026

image Manu Ginóbili se volvió viral tras "celebrar" el inicio del Mundial 2026

El posteo no tardó en llenarse de interacciones, alcanzando miles de compartidos y comentarios en cuestión de minutos. Los usuarios celebraron la ocurrencia del cuatro veces campeón de la NBA, empatizando con su dolor deportivo y bromeando con que, a partir de ahora, todas las miradas de los hinchas de San Antonio estarán puestas en la pelota de fútbol para pasar el mal trago.

De esta manera, Ginóbili matizó el complejo panorama de sus Spurs —que ahora quedaron contra las cuerdas y abajo 3-1 en las Finales— sumándose a la fiebre global por el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Al igual que millones de argentinos, Manu ya tiene la mente puesta en la cita mundialista, al menos hasta el sábado, cuando San Antonio intente forzar el sexto juego de la serie.