Por qué Manu Ginóbili se volvió viral tras "celebrar" el inicio del Mundial 2026
El bahiense lanzó un irónico mensaje por el inicio del Mundial 2026, luego del cuarto partido de las finales de la NBA y se ganó varias respuestas.
El agónico triunfo de New York Knicks sobre San Antonio Spurs en las Finales de la NBA sigue generando repercusiones, y esta vez el protagonista fue nada menos que el argentino Manu Ginóbili, quien celebró irónicamente el inicio este lunes del Mundial 2026.
El bahiense, máxima leyenda de la franquicia texana, se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de volcar su frustración con una sutil ironía, aprovechando el arranque de la Copa del Mundo.
Luego de ver cómo al equipo en el que brilló durante 16 temporadas se le escapaba un partido insólito en el Madison Square Garden —tras ir ganando por 29 puntos de ventaja—, Manu recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para expresar el sentimiento de todos los fanáticos de los Spurs.
El tuit de Manu Ginóbili que encendió las redes sociales
Con el humor y la espontaneidad que lo caracterizan, el exbasquetbolista dejó en claro que la remontada histórica de Nueva York le arruinó la noche, pero encontró el "refugio" perfecto en el fútbol.
"Me viene muy bien que hoy empiece el Mundial. Necesito ver otra cosa y distraerme un poco. Día duro, che", lanzó Manu de forma pícara.
El posteo no tardó en llenarse de interacciones, alcanzando miles de compartidos y comentarios en cuestión de minutos. Los usuarios celebraron la ocurrencia del cuatro veces campeón de la NBA, empatizando con su dolor deportivo y bromeando con que, a partir de ahora, todas las miradas de los hinchas de San Antonio estarán puestas en la pelota de fútbol para pasar el mal trago.
De esta manera, Ginóbili matizó el complejo panorama de sus Spurs —que ahora quedaron contra las cuerdas y abajo 3-1 en las Finales— sumándose a la fiebre global por el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Al igual que millones de argentinos, Manu ya tiene la mente puesta en la cita mundialista, al menos hasta el sábado, cuando San Antonio intente forzar el sexto juego de la serie.
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