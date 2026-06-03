Cristian Malaspina apuntó sin filtros contra Chiquito Romero: el motivo de su decepción
El presidente de Argentinos Juniors cuestionó duramente al exarquero de la Selección Argentina tras su breve paso por el club y aseguró que no fue sincero con él.
La experiencia de Sergio “Chiquito” Romero en Argentinos Juniors quedó lejos de las expectativas que existían cuando el club decidió apostar por su contratación. Lo que en un principio parecía una incorporación de jerarquía para afrontar una etapa delicada de la temporada terminó convirtiéndose en un ciclo corto, con escasa participación y un sabor amargo para todas las partes involucradas.
Meses después de aquella salida, Cristian Malaspina decidió romper el silencio y lanzó fuertes declaraciones sobre el exarquero de la Selección Argentina. El presidente del Bicho se mostró especialmente molesto por la situación que rodeó la llegada del experimentado guardameta. Según explicó, antes de concretar el fichaje mantuvo una conversación personal con Romero para conocer de primera mano cuál era su condición física.
La respuesta que recibió en ese momento fue determinante para avanzar con la contratación. Sin embargo, con el paso de las semanas, la realidad fue muy diferente a la que imaginaban en La Paternal. "Yo tuve una charla con Chiquito antes de firmar. La verdad, me siento defraudado. Me dijo que estaba al 100 y no pudo estar al cien. Y es de lo que me arrepiento, de haberle creído", expresó durante una entrevista en la que repasó distintos temas vinculados a la actualidad institucional.
Lejos de suavizar su postura, el dirigente profundizó sus críticas y aseguró que le había brindado al arquero la posibilidad de sincerarse antes de rubricar el contrato. "Le di la posibilidad de que me lo diga en la cara antes de firmar, y me mintió. Y se lo dije cuando se fue. Porque nunca pudo entrenar al 100 por ciento como me había dicho que estaba", afirmó.
Para Malaspina, el principal problema no estuvo relacionado exclusivamente con el rendimiento deportivo, sino con la confianza que sintió vulnerada una vez que comprobó que el futbolista no podía responder físicamente como se había comprometido.
También reconoció que el club había realizado averiguaciones previas antes de avanzar con la contratación. No obstante, sostuvo que la palabra del propio futbolista terminó siendo decisiva: "En Boca, supuestamente había un tema de otra índole por cual no jugaba. Y después, como todo, no es que uno no averigua. Sabíamos cómo estaba, pero obviamente que cuando le preguntás a una persona en la cara y miente... Es muy difícil", señaló.
A pesar de la crítica, el dirigente admitió que en aquel momento consideró que la incorporación podía resultar útil para el equipo. Incluso reconoció que la búsqueda de un arquero con experiencia tenía lógica dadas las circunstancias. Con el diario del lunes, entiende que quizás hubiera sido mejor optar por otra alternativa: "Después, es fútbol. Cometió el error que cometió, después vas a los penales y decís 'bueno, es la historia perfecta'. Tampoco se te da… Si tendría que volver a ese momento, yo no sé si no volvería a buscar un arquero de experiencia. Por todo lo que dije, entendiendo que no podía entrenar al 100 por ciento, hubiese ido a buscar otro nombre. O no, porque no había tanto. Hubiese atajado (Gonzalo) Siri".
Cómo se dio la llegada de Chiquito Romero a Argentinos Juniors
La llegada de Romero se produjo en octubre de 2025, en un contexto particular. Tras haber quedado relegado en Boca y con el equipo necesitando cubrir la baja del lesionado Diego “Ruso” Rodríguez, el Bicho decidió incorporar a un arquero de experiencia y recorrido internacional. La trayectoria de Chiquito generaba expectativas importantes, especialmente por su historial en la Selección Argentina y por su extensa carrera en Europa.
Sin embargo, las dificultades físicas condicionaron su estadía desde el primer momento. Durante su paso por el club apenas disputó cuatro encuentros oficiales. El más recordado fue la final de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia, una noche que podía haber significado una reivindicación para el arquero, pero que terminó transformándose en una nueva frustración.
Luego de dejar Paternal a comienzos de 2026, Romero no consiguió un nuevo destino para continuar su carrera profesional. Finalmente decidió ponerle punto final a una extensa trayectoria que incluyó participaciones mundialistas y el subcampeonato con la Selección Argentina en Brasil 2014. Mientras tanto, todavía recuerdan aquel paso fugaz como una oportunidad que nunca terminó de convertirse en la solución que imaginaban cuando apostaron por su llegada.
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