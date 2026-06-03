Cristian Malaspina apuntó sin filtros contra Chiquito Romero: el motivo de su decepción

Para Malaspina, el principal problema no estuvo relacionado exclusivamente con el rendimiento deportivo, sino con la confianza que sintió vulnerada una vez que comprobó que el futbolista no podía responder físicamente como se había comprometido.

También reconoció que el club había realizado averiguaciones previas antes de avanzar con la contratación. No obstante, sostuvo que la palabra del propio futbolista terminó siendo decisiva: "En Boca, supuestamente había un tema de otra índole por cual no jugaba. Y después, como todo, no es que uno no averigua. Sabíamos cómo estaba, pero obviamente que cuando le preguntás a una persona en la cara y miente... Es muy difícil", señaló.

A pesar de la crítica, el dirigente admitió que en aquel momento consideró que la incorporación podía resultar útil para el equipo. Incluso reconoció que la búsqueda de un arquero con experiencia tenía lógica dadas las circunstancias. Con el diario del lunes, entiende que quizás hubiera sido mejor optar por otra alternativa: "Después, es fútbol. Cometió el error que cometió, después vas a los penales y decís 'bueno, es la historia perfecta'. Tampoco se te da… Si tendría que volver a ese momento, yo no sé si no volvería a buscar un arquero de experiencia. Por todo lo que dije, entendiendo que no podía entrenar al 100 por ciento, hubiese ido a buscar otro nombre. O no, porque no había tanto. Hubiese atajado (Gonzalo) Siri".

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Cómo se dio la llegada de Chiquito Romero a Argentinos Juniors

La llegada de Romero se produjo en octubre de 2025, en un contexto particular. Tras haber quedado relegado en Boca y con el equipo necesitando cubrir la baja del lesionado Diego “Ruso” Rodríguez, el Bicho decidió incorporar a un arquero de experiencia y recorrido internacional. La trayectoria de Chiquito generaba expectativas importantes, especialmente por su historial en la Selección Argentina y por su extensa carrera en Europa.

Sin embargo, las dificultades físicas condicionaron su estadía desde el primer momento. Durante su paso por el club apenas disputó cuatro encuentros oficiales. El más recordado fue la final de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia, una noche que podía haber significado una reivindicación para el arquero, pero que terminó transformándose en una nueva frustración.

Luego de dejar Paternal a comienzos de 2026, Romero no consiguió un nuevo destino para continuar su carrera profesional. Finalmente decidió ponerle punto final a una extensa trayectoria que incluyó participaciones mundialistas y el subcampeonato con la Selección Argentina en Brasil 2014. Mientras tanto, todavía recuerdan aquel paso fugaz como una oportunidad que nunca terminó de convertirse en la solución que imaginaban cuando apostaron por su llegada.