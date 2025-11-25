Cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona: sus frases más icónicas

image

También dejó frases llenas de amor por su profesión. En 1992 afirmó: “Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona”, un resumen perfecto del vínculo que mantuvo con el deporte que lo hizo eterno.

Maradona también hizo gala de su costado más combativo, con sentencias como “Se le escapó la tortuga” o “Lástima no se le tiene a nadie, maestro”. Su histórico desafío “Segurola y Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos”, dirigido a Julio César Toresani, quedó para siempre en la cultura futbolera.

image

La política también formó parte de su universo. “Mi viejo fue peronista, mi vieja adoraba a Evita, y yo fui, soy y seré siempre peronista” resumió su identidad y su postura sin medias tintas. Incluso se animó a cuestionar a la Iglesia con dureza cuando sintió que debía hacerlo: “Escuché al Papa decir que la Iglesia se preocupaba por los chicos pobres. ¡Vendé el techo, fiera, hacé algo!”.

Más frases de Diego Armando Maradona