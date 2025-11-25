Los mejores memes y reacciones a la caída de River ante Racing

Los mejores memes de la eliminación de River ante Racing

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/metroadelantado/status/1993114348173320415&partner=&hide_thread=false El año de River. pic.twitter.com/oRhUt0adtK — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) November 25, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/GloriaVintagee/status/1993112511798034926?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993112511798034926%7Ctwgr%5Ecd10e53df0a3b8768eccc6616e42556a9e48b48c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Friver-plate%2Fracing-verdugo-river-torneo-clausura-mejores-memes-y-cargadas-id700570.html&partner=&hide_thread=false Los de River están a nada de ir a voltear la estatua de Gallardo. pic.twitter.com/hKqRw90Cmu — Gloria (@GloriaVintagee) November 25, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/UserRacinguista/status/1993113176473276826?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993113176473276826%7Ctwgr%5Ecd10e53df0a3b8768eccc6616e42556a9e48b48c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Friver-plate%2Fracing-verdugo-river-torneo-clausura-mejores-memes-y-cargadas-id700570.html&partner=&hide_thread=false Gallardo y Salas festejando que empezaron sus vacaciones pic.twitter.com/DO642kxnoo — Usuario Racinguista (@UserRacinguista) November 25, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/BocaYBoca4/status/1993112238815641927?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993112238815641927%7Ctwgr%5Ecd10e53df0a3b8768eccc6616e42556a9e48b48c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Friver-plate%2Fracing-verdugo-river-torneo-clausura-mejores-memes-y-cargadas-id700570.html&partner=&hide_thread=false Cuando Gallardo encontró el equipo con Quintero y Subiabre y al instante metió a Portillo y Galarza fonda pic.twitter.com/ZJZxXhLsFg — EL CLUB ES DE LOS SUCIOS (@BocaYBoca4) November 25, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/forets_pedro/status/1993142828265095541?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993142828265095541%7Ctwgr%5Ecd10e53df0a3b8768eccc6616e42556a9e48b48c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Friver-plate%2Fracing-verdugo-river-torneo-clausura-mejores-memes-y-cargadas-id700570.html&partner=&hide_thread=false Fassi es el mejor negociante del mundo.... Lo que nos vendió .... Que caro que saliste brito. pic.twitter.com/Ezd7VWwOOs — Peter Forets (@forets_pedro) November 25, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Agus12Blanco/status/1993128320566002100?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993128320566002100%7Ctwgr%5Ecd10e53df0a3b8768eccc6616e42556a9e48b48c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Friver-plate%2Fracing-verdugo-river-torneo-clausura-mejores-memes-y-cargadas-id700570.html&partner=&hide_thread=false A Fassi lo ponemos de ministro de economia y en 2 años somos Suiza.



Le afano como 30.000.000 a River vendiéndole burros. https://t.co/7j8vdwBnkX pic.twitter.com/TO6qlcXdTO — AgusCABJ12 (@Agus12Blanco) November 25, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mateoorp12_/status/1993088091910029755&partner=&hide_thread=false River cuando patea al arco:



pic.twitter.com/MqGuTqM93L — mateorp (@mateoorp12_) November 24, 2025

Cuáles son las tres chances que le quedan a River para clasificar al repechaje de la Copa Libertadores 2026

En el cierre de la fase de grupos, el "Millonario" no pudo subirse al tercer puesto de la Tabla Anual, por lo que le quedan las últimas posibilidades para no tener que mirar el certamen continental por la TV el próximo año.

Tras clasificarse a octavos de final, el equipo de Marcelo Gallardo todavía dependía de sí mismo, ya que si se consagraba campeón, obtenía el pasaje directo a la fase de grupos del certamen. Pero la ilusión duró un suspiro, ya que Racing lo sacó de carrera.

Cuarto en la Tabla Anual, con 53 unidades, el conjunto de Núñez, de momento, tiene un lugar en la próxima Copa Sudamericana 2026, y deberá "hinchar" por tres equipos para avanzar a la Libertadores.

River llegaba a octavos de final con cinco posibilidades de meterse en la Libertadores: salir campeón; que sean campeón Rosario Central, Boca o Argentinos, equipos por encima del "Millonario" en la Tabla Anual; o que sea campeón Lanús, tras haberse consagrado en la Copa Sudamericana.

Ahora bien, tras los recientes resultados, el "Millonario" agotó dos posibilidades: ya no podrá ser campeón, así como tampoco Rosario Central. Las tres chances que mantiene River: Que Boca sea campeón del Torneo Clausura; que Argentinos sea campeón del Torneo Clausura; que Lanús sea campeón del Torneo Clausura.

La mala noticia para el "Millonario" es que de estos tres equipos, solo uno podría llegar a la final, ya que se encuentran del mismo lado de la llave. En tanto, Boca y Argentinos chocan mano a mano por un lugar en semifinales.