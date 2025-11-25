Los mejores memes y reacciones a la caída de River ante Racing
La Academia venció 3-2 a River sobre la hora y avanzó a cuartos de final del Torneo Clausura.
Racing le ganó 3-2 a River por los octavos del Torneo Clausura 2025 y avanzó a cuartos de final y estallaron las redes.
El equipo local se puso en ventaja a los 3 minutos con el tanto de Santiago Solari de cabeza. Sin embargo, en el segundo tiempo, el "Millonario" lo dio vuelta con dos goles de Ian Subriabre y Juanfer Quintero.
La alegría iba a durar poco y un gol en contra de Lucas Martínez Quarta puso el 2-2 parcial. El local marcó el tercer tanto a los cuatros minutos de tiempo agregado y coronó el 3-2.
Con esta victoria, el equipo de Avellaneda se metió en cuartos de final, donde espera por Lanús o Tigre, que jugarán recién el miércoles debido a que el "Granate" viene de ganar la final de la Copa Sudamericana.
En tanto, River quedó eliminado y no tiene chances de entrar en la fase de grupos de la Copa Libertadores, aunque le quedan tres chances de ingresar al repechaje, siempre dependiendo de otros equipos.
Los mejores memes de la eliminación de River ante Racing
Cuáles son las tres chances que le quedan a River para clasificar al repechaje de la Copa Libertadores 2026
En el cierre de la fase de grupos, el "Millonario" no pudo subirse al tercer puesto de la Tabla Anual, por lo que le quedan las últimas posibilidades para no tener que mirar el certamen continental por la TV el próximo año.
Tras clasificarse a octavos de final, el equipo de Marcelo Gallardo todavía dependía de sí mismo, ya que si se consagraba campeón, obtenía el pasaje directo a la fase de grupos del certamen. Pero la ilusión duró un suspiro, ya que Racing lo sacó de carrera.
Cuarto en la Tabla Anual, con 53 unidades, el conjunto de Núñez, de momento, tiene un lugar en la próxima Copa Sudamericana 2026, y deberá "hinchar" por tres equipos para avanzar a la Libertadores.
River llegaba a octavos de final con cinco posibilidades de meterse en la Libertadores: salir campeón; que sean campeón Rosario Central, Boca o Argentinos, equipos por encima del "Millonario" en la Tabla Anual; o que sea campeón Lanús, tras haberse consagrado en la Copa Sudamericana.
Ahora bien, tras los recientes resultados, el "Millonario" agotó dos posibilidades: ya no podrá ser campeón, así como tampoco Rosario Central. Las tres chances que mantiene River: Que Boca sea campeón del Torneo Clausura; que Argentinos sea campeón del Torneo Clausura; que Lanús sea campeón del Torneo Clausura.
La mala noticia para el "Millonario" es que de estos tres equipos, solo uno podría llegar a la final, ya que se encuentran del mismo lado de la llave. En tanto, Boca y Argentinos chocan mano a mano por un lugar en semifinales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario