Clásico soñado para Ángel Di María: gol de tiro libre y triunfo de Rosario Central sobre Newell's

Historial actualizado entre Rosario Central y Newell's

Total de partidos disputados : 278

: 278 Victorias de Rosario Central : 98

: 98 Victorias de Newell's Old Boys : 77

: 77 Empates: 103

Esto deja a Rosario Central con una ventaja de 21 partidos sobre su eterno rival.

rosario central newells Foto: X @RosarioCentral

Formaciones de Rosario Central vs. Newell's por el Torneo Clausura

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sandez; Franco Ibarra o Federico Navarro; Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, David Sotelo; Gonzalo Maroni, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Datos de Rosario Central vs Newell's

Hora: 17.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Uziga

Estadio: Gigante de Arroyito, Rosario