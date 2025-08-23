Clásico soñado para Ángel Di María: gol de tiro libre y triunfo de Rosario Central sobre Newell's
Se jugó este sábado el siempre vibrante clásico rosarino, el primero para Ángel Di María desde su regreso al fútbol argentino, donde -por supuesto- fue el héroe.
Rosario Central agrandó aún más su paternidad ante Newell's, en una nueva edición del clásico rosarino, en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. Con gol de Ángel Di María de tiro libre, el Gigante de Arroyito fue una fiesta, en un duelo que supo arbitrar Darío Herrera y que significó el primer clásico de Fideo en su regreso al fútbol argentino.
El descomunal gol de tiro libre de Ángel Di María
Rosario Central vs. Newell's: resultado en vivo
Cómo llegaron Rosario Central y Newell's a este duelo
En el esperado clásico rosarino, Rosario Central de Ariel Holan llegó como uno de los pocos equipos invictos del campeonato. El Canalla sumaba una victoria y cuatro empates —los últimos tres de manera consecutiva, incluyendo el 1-1 con Deportivo Riestra—, lo que lo posicionaba cerca del líder River Plate en la Zona B.
Por su parte, los dirigidos por Cristian Fabbiani llegaron con las ansias de cortar su racha negativa justo frente a su eterno rival, algo que finalmente no sucedió. Newell's Old Boys todavía no ha podido ganar en el certamen, acumulando una derrota y tres empates consecutivos, el último 1-1 con Defensa y Justicia.
Historial actualizado entre Rosario Central y Newell's
- Total de partidos disputados: 278
- Victorias de Rosario Central: 98
- Victorias de Newell's Old Boys: 77
- Empates: 103
Esto deja a Rosario Central con una ventaja de 21 partidos sobre su eterno rival.
Formaciones de Rosario Central vs. Newell's por el Torneo Clausura
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sandez; Franco Ibarra o Federico Navarro; Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, David Sotelo; Gonzalo Maroni, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.
Datos de Rosario Central vs Newell's
- Hora: 17.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Darío Herrera
- VAR: José Carreras
- AVAR: Javier Uziga
- Estadio: Gigante de Arroyito, Rosario
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario