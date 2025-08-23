Descomunal gol de tiro libre de Ángel Di María en el clásico entre Rosario Central y Newell's
Una espectacular muestra de talento deportivo tuvo lugar en el Gigante de Arroyito, de la mano de "Fideo", en su regreso al clásico rosarino. Mirá.
En una nueva caliente edición del clásico rosarino, Ángel Di María se convirtió en el héroe de Rosario Central tras convertir un impactante gol de tiro libre que dejó boquiabiertos a todos. El encuentro, válido por la sexta fecha del Torneo Clausura, contó ni más ni menos que con el talento de un campeón del mundo, algo que no se puede forzar ni disfrazar.
De esta manera, Fideo volvió a demostrar una cualidad a la que nos tenía acostumbrados en la Selección Argentina: es un jugador decisivo que aparece en los momentos precisos. Luego de convertir a los 38 minutos del segundo tiempo, el técnico Ariel Holan lo sacó de la cancha, a los 44, y recibió una fuerte ovación del público canalla.
Historial actualizado entre Rosario Central y Newell's
- Total de partidos disputados: 278
- Victorias de Rosario Central: 98
- Victorias de Newell's Old Boys: 77
- Empates: 103
Esto deja a Rosario Central con una ventaja de 21 partidos sobre su eterno rival.
