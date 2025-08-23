Descomunal gol de tiro libre de Ángel Di María en el clásico entre Rosario Central y Newell's

En una nueva caliente edición del clásico rosarino, Ángel Di María se convirtió en el héroe de Rosario Central tras convertir un impactante gol de tiro libre que dejó boquiabiertos a todos. El encuentro, válido por la sexta fecha del Torneo Clausura, contó ni más ni menos que con el talento de un campeón del mundo, algo que no se puede forzar ni disfrazar.