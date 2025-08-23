Cómo quedó el historial del clásico rosarino tras el triunfo de Rosario Central ante Newell's
La victoria que Ángel Di María le dio al Canalla lo dejó aún más por encima de lo que ya estaba de su eterno rival, la Lepra. Los detalles.
Rosario Central se volvió a quedar con el clásico ante Newell's y extendió aún más su ventaja numérica sobre su eterno rival, ratificando así una paternidad indiscutible. En un duelo válido por la sexta fecha del Torneo Clausura, el Gigante de Arroyito fue una fiesta total, tanto en el inicio como en el final del encuentro, donde todo fue ovación para Ángel Di María, el encargado de darle el triunfo al Canalla con un increíble golazo de tiro libre.
Cómo quedó el historial entre Rosario Central y Newell's
- Total de partidos disputados: 278
- Victorias de Rosario Central: 98
- Victorias de Newell's Old Boys: 77
- Empates: 103
Esto deja a Rosario Central con una ventaja de 21 partidos sobre su eterno rival.
El descomunal gol de tiro libre de Di María en el clásico entre Central y Newell's
En una nueva caliente edición del clásico rosarino, Ángel Di María se convirtió en el héroe de Rosario Central tras convertir un impactante gol de tiro libre que dejó boquiabiertos a todos. El encuentro, válido por la sexta fecha del Torneo Clausura, contó ni más ni menos que con el talento de un campeón del mundo, algo que no se puede forzar ni disfrazar.
De esta manera, Fideo volvió a demostrar una cualidad a la que nos tenía acostumbrados en la Selección Argentina: es un jugador decisivo que aparece en los momentos precisos. Luego de convertir a los 38 minutos del segundo tiempo, el técnico Ariel Holan lo sacó de la cancha, a los 44, y recibió una fuerte ovación del público canalla.
