Cómo quedó el historial del clásico rosarino tras el triunfo de Rosario Central ante Newell's

Rosario Central se volvió a quedar con el clásico ante Newell's y extendió aún más su ventaja numérica sobre su eterno rival, ratificando así una paternidad indiscutible. En un duelo válido por la sexta fecha del Torneo Clausura, el Gigante de Arroyito fue una fiesta total, tanto en el inicio como en el final del encuentro, donde todo fue ovación para Ángel Di María, el encargado de darle el triunfo al Canalla con un increíble golazo de tiro libre.