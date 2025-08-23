La emoción de Ángel Di María tras convertir un golazo en el clásico contra Newell's: "Un sueño..."
Sin duda, fue un clásico electrizante que el campeón del mundo vivió, sufrió y disfrutó como nadie en el Gigante de Arroyito. Acá, su testimonio post-partido.
Si ya era un ídolo, hoy Ángel Di María se convirtió en héroe de Rosario Central: metió un golazo de tiro libre para sellar la victoria “canalla” en el clásico ante Newell’s, en partido disputado en el Gigante de Arroyito por el Torneo Clausura.
Así, Fideo volvió a demostrar que, a los 37 años, sigue siendo el goleador decisivo que aparece en los momentos más necesarios, como lo demostró durante años y decenas de partidos vistiendo la camiseta de la Selección Argentina.
El gol que hizo delirar a los simpatizantes locales fue a los 38 minutos del segundo tiempo: un tiro libre ejecutado desde más de 30 metros que Di María colgó en un ángulo del arco defendido por Juan Espínola, imposible de atajar para el guardavalla.
Tras el partido y entre lágrimas, Angelito declaró que “lo hice y se dio… La verdad que el destino es así: la vida me llevó por muchos lados y terminé volviendo adonde soy feliz de verdad”.
“Estos 18 años afuera lo único que deseaba era volver, cumplir con este sueño y con lo que pasó hoy… No sé qué más pedir, la verdad”, pero aclaró que todavía le queda otro sueño por cumplir: “Ser campeón con Central”.
“Jamás pensé que podría hacerlo… El encargado de los tiros libres y los goles es Nacho (Malcorra), pero me dio la posibilidad de poder hacerlo también y bueno: su zurda pasó para mi lado, para mi zurda, y terminamos convirtiendo el gol, que es lo importante”, dijo el goleador.
