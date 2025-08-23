El impresionante recibimiento de la hinchada de Rosario Central en el clásico con Newell's

Esto deja a Rosario Central con una ventaja de 20 partidos sobre su eterno rival.

Últimos enfrentamientos

Rosario Central ha logrado una racha favorable en los últimos años, ampliando su ventaja en el historial. A la fecha del último clásico, el Canalla lleva cinco partidos sin perder contra la Lepra, con cuatro victorias consecutivas y un empate. El último triunfo de Newell's fue en marzo de 2022.

