El impresionante recibimiento de la hinchada de Rosario Central en el clásico con Newell's
En lo que significa uno de los duelos más calientes del fútbol argentino, el Gigante de Arroyito se vistió de fiesta ante los ojos de Ángel Di María.
El clásico rosarino es uno de los grandes atractivos del fútbol argentino. Muchos aseguran que es, incluso, más caliente que el Superclásico entre River y Boca, en lo que respecta a pasiones y manifestaciones de las hinchas. En esta oportunidad, Rosario Central recibió en el Gigante de Arroyito a su histórico rival, Newell's, en un encuentro por la sexta fecha del Torneo Clausura.
Como todo partido con alta expectativa, la atención también estuvo centrada en el recibimiento de la hinchada, en este caso, del Canalla. En la tarde de este sábado, la cancha de Central se vistió de fiesta ante los ojos de Ángel Di María, que volvió al club con toda la fuerza y con el deseo de jugar este partido. Además, ingresó al verde césped acompañado de sus hijas y visiblemente emocionado por el momento que le toca vivir.
Con bengalas de color azul y amarillo, el Gigante de Arroyito fue el escenario de una bienvenida muy sonora al conjunto visitante: fuegos artificiales y cánticos ensordecieron a todo Rosario.
Mirá:
Historial entre Rosario Central y Newell's
- Total de partidos disputados: 277
- Victorias de Rosario Central: 97
- Victorias de Newell's Old Boys: 77
- Empates: 103
Esto deja a Rosario Central con una ventaja de 20 partidos sobre su eterno rival.
Últimos enfrentamientos
Rosario Central ha logrado una racha favorable en los últimos años, ampliando su ventaja en el historial. A la fecha del último clásico, el Canalla lleva cinco partidos sin perder contra la Lepra, con cuatro victorias consecutivas y un empate. El último triunfo de Newell's fue en marzo de 2022.
