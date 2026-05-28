Claudio Úbeda analiza incluir a un lesionado en el once titular de Boca ante Universidad Católica
El entrenador todavía no confirmó la formación para el duelo decisivo de Copa Libertadores y en las últimas horas creció fuerte una posibilidad inesperada.
En Boca hay partidos que empiezan mucho antes del pitazo inicial. Se juegan en los entrenamientos, en los silencios de los técnicos, en los periodistas que salen de Ezeiza hablando de “sorpresas” y, sobre todo, en esas dudas de último momento que terminan construyendo una pequeña atmósfera de misterio alrededor del equipo. Y algo de todo eso está pasando en la previa del duelo decisivo frente a Universidad Católica por la Copa Libertadores.
Porque cuando parecía que la formación estaba prácticamente definida, apareció una información que cambió el escenario. Según contó el periodista Augusto César, Claudio Úbeda todavía no confirmó el once titular debido a que analiza hasta último momento incluir desde el arranque a Miguel Merentiel, pese al escaso tiempo de recuperación desde su lesión muscular.
Hasta hace pocas horas, el panorama parecía bastante claro. La “Bestia” venía trabajando diferenciado, arrastrando molestias físicas y todo apuntaba a que, como mucho, ocuparía un lugar en el banco de suplentes. Incluso se especulaba con que Boca mantuviera arriba a Exequiel Zeballos y Milton Giménez como dupla ofensiva para intentar asegurar la clasificación a octavos de final.
Pero en las últimas prácticas algo cambió.
El cuerpo técnico empezó a dejar abierta la posibilidad de arriesgar a Merentiel en un contexto donde Boca necesita experiencia, intensidad y presencia ofensiva para una noche que promete muchísima tensión en La Bombonera. En caso de que finalmente juegue desde el arranque, quien dejaría el equipo sería justamente Zeballos.
Y ahí aparece un detalle importante: incluso sin estar al cien por ciento desde lo físico, Merentiel hoy parece uno de esos jugadores capaces de modificar el ánimo competitivo del equipo apenas pisa la cancha.
Por eso la duda tomó tanto peso.
Porque no se trata solamente de una variante táctica. Se trata de decidir cuánto vale arriesgar en un partido donde Boca pone en juego una racha histórica: lleva 19 fases de grupos consecutivas superadas en la Copa Libertadores y buscará extender ese registro esta misma noche ante Universidad Católica.
Y claro, alrededor de Boca estas situaciones suelen adquirir rápidamente un tono medio cinematográfico. El delantero que llega “entre algodones”, el técnico que esconde la formación hasta último momento y una Bombonera cargada de presión copera forman una combinación demasiado tentadora para el imaginario futbolero argentino.
Mientras tanto, la probable formación sigue abierta. Leandro Brey iría al arco; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco integrarían la defensa; Ander Herrera, Leandro Paredes y Milton Delgado ocuparían el mediocampo. La incógnita sigue estando adelante: si Merentiel finalmente responde bien desde lo físico, podría meterse en el equipo y alterar completamente el ataque pensado inicialmente por Úbeda.
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