Boca: el infalible dato que envalentona para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

Riquelme, Rodrigo Palacio, Palermo y compañía convirtieron una noche tensa en una exhibición inesperada. Y no terminó ahí: Boca terminaría levantando aquella Libertadores y alcanzando su sexto título continental.

boca tolima

Por eso alrededor de este partido con Universidad Católica aparece cierta sensación conocida. Porque cada vez que Boca llega ajustado a una definición copera, inevitablemente aparecen recuerdos de noches similares donde logró resolver situaciones límite.

Además, el contexto parece ideal para alimentar esa expectativa. El club viene de presentar una camiseta homenaje por los 25 años del bicampeonato de América de 2000 y 2001, La Bombonera promete una atmósfera especial y el equipo sabe que una eliminación rompería una de las rachas más impresionantes del fútbol sudamericano moderno.

Diecinueve fases de grupos consecutivas superadas no parecen una simple estadística. Funcionan, más bien, como un antecedente demasiado fuerte como para pasar inadvertido.

Y justamente por eso, incluso entre dudas futbolísticas y obligación de resultado, alrededor de Boca persiste una sensación bastante instalada: que volverá a clasificar.