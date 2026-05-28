Boca: el infalible dato que envalentona para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores
El Xeneize recibe este jueves a Universidad Católica con la obligación de ganar para avanzar de ronda. Y hay una estadística que atraviesa generaciones y alimenta la sensación de que volverá a meterse entre los 16 mejores.
En Boca las matemáticas rara vez se viven como simples matemáticas. Mucho menos en la Copa Libertadores. Porque, aunque este jueves el equipo llegue obligado a vencer a Universidad Católica para clasificar a octavos de final, hay un dato que sobrevuela La Bombonera como una marca histórica difícil de ignorar: Club Atlético Boca Juniors lleva 19 fases de grupos consecutivas superadas en la Libertadores.
Sí, diecinueve.
La última vez que Boca quedó eliminado en esa instancia fue en 1994. Desde entonces pasaron generaciones enteras de futbolistas, entrenadores, dirigentes y estilos de juego, pero el club siempre encontró la manera de atravesar esa primera barrera copera. A veces con autoridad. Otras, con sufrimiento. Pero avanzando igual.
Y varias de esas clasificaciones quedaron grabadas como episodios muy particulares de la historia reciente del torneo. Una de las más recordadas ocurrió en 2007, justamente el año de la última Libertadores ganada por Boca.
Aquella noche, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo llegaba al último partido de la fase de grupos necesitando golear a Bolívar. Había presión y una cuenta matemática incómoda. ¿La respuesta? Un 7-0 contundente que terminó transformándose en una de las goleadas más recordadas del ciclo.
Riquelme, Rodrigo Palacio, Palermo y compañía convirtieron una noche tensa en una exhibición inesperada. Y no terminó ahí: Boca terminaría levantando aquella Libertadores y alcanzando su sexto título continental.
Por eso alrededor de este partido con Universidad Católica aparece cierta sensación conocida. Porque cada vez que Boca llega ajustado a una definición copera, inevitablemente aparecen recuerdos de noches similares donde logró resolver situaciones límite.
Además, el contexto parece ideal para alimentar esa expectativa. El club viene de presentar una camiseta homenaje por los 25 años del bicampeonato de América de 2000 y 2001, La Bombonera promete una atmósfera especial y el equipo sabe que una eliminación rompería una de las rachas más impresionantes del fútbol sudamericano moderno.
Diecinueve fases de grupos consecutivas superadas no parecen una simple estadística. Funcionan, más bien, como un antecedente demasiado fuerte como para pasar inadvertido.
Y justamente por eso, incluso entre dudas futbolísticas y obligación de resultado, alrededor de Boca persiste una sensación bastante instalada: que volverá a clasificar.
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