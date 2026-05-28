La impactante frase del detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba: qué dijo

Asimismo, Sánchez del Bianco, intentó explicar por qué Claudio Barrelier permitió que una adolescente de 14 años se retirara sola a la medianoche. Según el abogado, el hombre no sospechó del peligro de la situación.

Claudio Barrelier - agostina cordoba Claudio Barrelier fue detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

"Él no dudó de que la menor subiera sola al vehículo porque no le pareció algo que no fuera habitual o que sea extraño", afirmó en diálogo con TN. La frase hace referencia al momento en que Agostina supuestamente abordó un auto desconocido.

El letrado también afirmó que recibió “pruebas contundentes” por parte de su defendido, aunque evitó dar detalles. “Me ha dado versiones que no tengo por qué dudar, pero quiero ser cuidadoso para que aparezca Agostina”, señaló.

Respecto de la situación procesal del detenido, sostuvo que no cuenta con antecedentes penales computables. No obstante, confirmó que tiene una causa vigente desde mayo por privación ilegítima de la libertad, en la que recuperó la libertad y se discute su sobreseimiento.

“La imputación en sí misma es una sospecha fundada. Entiendo que se discute su sobreseimiento en esa causa, y si ocurre, es intrascendente para este caso”, planteó. Además, remarcó que su defendido está amparado por el principio de inocencia. “Podría tener 100 antecedentes y eso no cambia la situación actual”, argumentó.

El letrado consideró que la detención es parte del avance de la causa, aunque insistió en que todavía falta esclarecer qué ocurrió. “Está bien detenido porque fue el último que la vio, pero estamos muy lejos de saber la verdad”, remarcó.

agostina vega Agostina Vega

Cuestionamientos al entorno de Agostina y al remisero

En un intento por desligar la responsabilidad de su defendido, el abogado cuestionó el rol de otros adultos. “Se preguntó por qué el remisero tampoco tuvo la misma duda” al dejar a la menor en la vía pública, señaló el letrado.

Asimismo, la defensa insiste en que el vínculo entre el detenido y la adolescente estaba avalado por la familia. Aseguró que la propia madre de Agostina fue quien le facilitó el número de teléfono de Barrelier a su hija.

Barrelier, quien es empleado de la Municipalidad de Córdoba e integrante de la barra de Instituto, permanece imputado por privación de la libertad calificada. El fiscal Raúl Garzón mantiene el secreto de sumario sobre la causa.