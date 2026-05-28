Los 26 de Scaloni: Gastón Edul informó que Franco Mastantuono se queda afuera del Mundial 2026
El futbolista del Real Madrid perdió mucho terreno en el equipo español y eso lo marginó de la consideración del entrenador para la próxima Copa del Mundo.
A solo horas de que se haga oficial la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial 2026, se confirmó la primera gran ausencia que sacude la ilusión de los hinchas. El futbolista del Real Madrid, Franco Mastantuono, no formará parte de la delegación de la Selección Argentina que defenderá el título en Estados Unidos, México y Canadá.
La bomba, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, la lanzó el periodista Gastón Edul, quien fue categórico al respecto: "Franco Mastantuono no irá al Mundial. La lista de convocados sale en las próximas horas y el jugador del Real Madrid no va a estar", expresó de forma tajante para la sorpresa de muchos.
Los 26 de Scaloni: Franco Mastantuno se queda afuera del Mundial 2026 según Gastón Edul
En contrapartida a la mala noticia sobre el juvenil ex-River, el propio cronista aportó datos alentadores respecto a otros dos futbolistas que peleaban por asegurar su lugar en la nómina de Lionel Scaloni. Tanto Giovani Lo Celso como Valentín Barco se encuentran actualmente entrenando en el predio de Ezeiza. Según detalló Edul, estos movimientos representan "buenos indicios" para ambos de cara a la confección final del plantel, ganando terreno para meterse definitivamente en el avión rumbo a la cita mundialista.
Cuándo sale la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Aunque no hay información oficial, se especula con que el anuncio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de la nómina de convocados del seleccionado nacional sea antes de la fecha límite, este sábado. Como esta semana hay copas Libertadores y Sudamericana, es probable que se publique el listado el viernes, una vez que la mayoría de los futbolistas concluyan sus compromisos con sus respectivos clubes y tengan la cabeza para afrontar de la mejor manera la preparación para la próxima Copa del Mundo.
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