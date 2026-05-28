Los 26 de Scaloni: Gastón Edul informó que Franco Mastantuono se queda afuera del Mundial 2026

Cuándo sale la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Aunque no hay información oficial, se especula con que el anuncio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de la nómina de convocados del seleccionado nacional sea antes de la fecha límite, este sábado. Como esta semana hay copas Libertadores y Sudamericana, es probable que se publique el listado el viernes, una vez que la mayoría de los futbolistas concluyan sus compromisos con sus respectivos clubes y tengan la cabeza para afrontar de la mejor manera la preparación para la próxima Copa del Mundo.