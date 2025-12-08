Fue al Mundial y marcó 13 goles en sólo 6 partidos: la odisea de una verdadera leyenda
Fue uno de los mejores delanteros del fútbol, a tal punto que su nombre quedó inmortalizado en las páginas doradas del deporte. Los detalles en la nota.
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está a la vuelta de la esquina y es imposible no pensar en leyendas que escribieron su nombre en una de las competencias más convocantes e importantes del mundo. Entre ellos aparece Just Fontaine, exjugador de Francia.
Fontaine fue un delantero con una voracidad ofensiva que lo llevó a firmar uno de los récords más impactantes del fútbol: ser el máximo artillero en la Copa del Mundo con 13 goles en seis partidos. Este registro, en la actualidad, nadie lo pudo superar.
La historia de Just Fontaine y su paso por el fútbol
Fontaine nació en Marrakech en 1933 y, desde pequeño, el fútbol se convirtió en su manera de expresarse. Su capacidad goleadora lo llevó al Stade de Reims, siendo una de las grandes promesas de Francia a mediados del siglo XX.
En aquel equipo se transformó en un protagonista de las noches más consagratorias e importantes, siendo clave en competiciones europeas donde enfrentó a gigantes como el Real Madrid y dejó su sello goleador.
Su consagración llegó en 1958, durante el Mundial de Suecia. En aquel torneo, donde Francia sorprendió con su nivel ofensivo: Fontaine desplegó todo su repertorio y anotó 13 tantos, un registro que ningún otro futbolista pudo igualar en una sola Copa del Mundo.
Ese rendimiento explosivo lo catapultó a la élite internacional y lo convirtió en uno de los delanteros más temidos del mundo. Sin embargo, su historia también está atravesada por la frustración. A comienzos de los años 60, una serie de lesiones en su pierna izquierda lo obligaron a retirarse cuando todavía tenía hilo en el carretel.
A pesar de ese final prematuro, Fontaine dejó una marca imborrable dentro del verde césped: un récord que desafía al tiempo y posiciona al exdelantero francés como uno de los jugadores más importantes que el fútbol acobijo.
