Fue al Mundial y marcó 13 goles en sólo 6 partidos: la odisea de una verdadera leyenda

Ese rendimiento explosivo lo catapultó a la élite internacional y lo convirtió en uno de los delanteros más temidos del mundo. Sin embargo, su historia también está atravesada por la frustración. A comienzos de los años 60, una serie de lesiones en su pierna izquierda lo obligaron a retirarse cuando todavía tenía hilo en el carretel.

just fontaine El exdelantero debutó en el Stade de Reims.

A pesar de ese final prematuro, Fontaine dejó una marca imborrable dentro del verde césped: un récord que desafía al tiempo y posiciona al exdelantero francés como uno de los jugadores más importantes que el fútbol acobijo.