El motivo detrás de la ausencia de Edinson Cavani en Boca ante Racing: ¿por qué no ingresó?

Embed "LO HABÍAMOS MANDADO A HACER LA ENTRADA EN CALOR PARA HACER EL CAMBIO POR MILTON Y SUFRIÓ UNA MOLESTIA EN LA ESPALDA"



¿Por qué NO entró Cavani? ¡Se lesionó!



¿Ander Herrera? "NO ERA EL MOMENTO PARA PONERLO" pic.twitter.com/dDARFiIhk0 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2025

La noche frente a Racing no fue la excepción. Con el club de la Ribera necesitado de profundidad y sin margen de error tras el gol de Adrián Martínez, la ausencia de Cavani se sintió como un golpe anímico y estratégico. El equipo buscó alternativas y Úbeda terminó el partido sin utilizar al uruguayo, quien observó la eliminación desde el banco sin poder ayudar.

Su estado físico vuelve a colocarse en el centro de la escena y deja un interrogante abierto sobre su futuro inmediato y su capacidad para sostener la competencia al máximo nivel, en un año en el que las lesiones nunca le dieron respiro. ¿Seguirá en Boca a partir de enero de 2026?