El motivo detrás de la ausencia de Edinson Cavani en Boca ante Racing: ¿por qué no ingresó?
El delantero uruguayo volvió a quedar condicionado por sus problemas físicos y Claudio Úbeda explicó que una molestia lumbar lo obligó a quedar en el banco
La caída de Boca frente a Racing por las semifinales del Torneo Clausura 2025 significó un golpe duro para un equipo que necesitaba respuestas rápidas y que, para sorpresa de muchos, no pudo contar ni un minuto con Edinson Cavani. El Matador, habitual carta ofensiva en momentos límite, permaneció toda la noche sentado entre los suplentes y dejó al Xeneize sin una opción de jerarquía para intentar torcer el rumbo del encuentro.
La decisión llamó la atención porque en los compromisos previos venía acumulando minutos y había generado cierta expectativa respecto a su recuperación. En la conferencia posterior, Claudio Úbeda detalló qué ocurrió realmente durante la entrada en calor del uruguayo.
“Nosotros lo habíamos mandado a entrar en calor para hacer el cambio por Milton. Durante la entrada en calor sufrió una molestia en la espalda”, explicó el entrenador, quien luego agregó que el propio Cavani se acercó al cuerpo técnico para informar que la zona lumbar le había respondido mal y que no se sentía en condiciones de ingresar. La secuencia incluso quedó registrada por las cámaras: el delantero inició los movimientos, frenó a los pocos minutos, conversó brevemente con el DT y regresó al banco.
Este nuevo inconveniente físico se suma a una cadena de dificultades que lo persiguieron durante todo el 2025. La situación no fue sorpresiva para el cuerpo médico, que lo cuidó durante semanas debido a la inflamación en el psoas, una molestia recurrente que compromete su disponibilidad en los momentos clave. A lo largo del año, Cavani ya había quedado al margen en varios partidos importantes.
Cavani hizo la entrada en calor pero no pudo entrar por una molestia
Se perdió la ida de la serie contra Alianza Lima en la Copa Libertadores, llegó entre algodones a los playoffs del Torneo Apertura y debió entrar tocado ante Independiente. En el Mundial de Clubes tampoco pudo disputar los dos primeros encuentros y, aunque jugó desde el arranque frente a Auckland City, se lo vio lejos de su mejor forma.
La noche frente a Racing no fue la excepción. Con el club de la Ribera necesitado de profundidad y sin margen de error tras el gol de Adrián Martínez, la ausencia de Cavani se sintió como un golpe anímico y estratégico. El equipo buscó alternativas y Úbeda terminó el partido sin utilizar al uruguayo, quien observó la eliminación desde el banco sin poder ayudar.
Su estado físico vuelve a colocarse en el centro de la escena y deja un interrogante abierto sobre su futuro inmediato y su capacidad para sostener la competencia al máximo nivel, en un año en el que las lesiones nunca le dieron respiro. ¿Seguirá en Boca a partir de enero de 2026?
