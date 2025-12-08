La estadística que une a Franco Colapinto con una figura de la Fórmula 1 en el cierre de 2025

Junto con George Russell, fue uno de los dos pilotos que completaron cada una de las carreras que largaron. En un campeonato que acumuló 24 Grandes Premios, mantenerse siempre en pista no es un dato menor. El argentino se incorporó al equipo francés en la séptima fecha, cuando tomó el lugar de Jack Doohan a partir del Gran Premio de Emilia Romaña. Desde ese momento, su desafío fue inmediato: adaptarse rápidamente a un auto que estuvo lejos del rendimiento esperado.