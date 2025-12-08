La estadística que une a Franco Colapinto con una figura de la Fórmula 1 en el cierre de 2025
El piloto argentino de Alpine completó todas las carreras que largó y terminó la temporada con un registro que solo comparte con George Russell.
La temporada 2025 de la Fórmula 1 concluyó en Abu Dhabi con el campeonato consagrando a Lando Norris y ofreciendo el que quizás fue uno de los años más particulares para varios pilotos. Entre ellos, Franco Colapinto cerró una campaña compleja pero significativa, marcada por un rendimiento irregular del Alpine A525 y una constancia que lo ubicó dentro de un grupo muy exclusivo.
Junto con George Russell, fue uno de los dos pilotos que completaron cada una de las carreras que largaron. En un campeonato que acumuló 24 Grandes Premios, mantenerse siempre en pista no es un dato menor. El argentino se incorporó al equipo francés en la séptima fecha, cuando tomó el lugar de Jack Doohan a partir del Gran Premio de Emilia Romaña. Desde ese momento, su desafío fue inmediato: adaptarse rápidamente a un auto que estuvo lejos del rendimiento esperado.
Aun así, logró completar las 17 competencias en las que participó -sin contabilizar su ausencia en la largada de Silverstone debido a un desperfecto mecánico, que figura como DNS-, una marca que demuestra consistencia en un contexto adverso. Su único abandono simbólico ocurrió durante la Sprint de Interlagos, donde un despiste lo dejó fuera de la bandera de cuadros en ese formato reducido.
En cuanto a resultados, Colapinto atravesó un calendario con altibajos, propio de un equipo que nunca encontró estabilidad técnica. Su mejor actuación llegó en Zandvoort, donde finalizó 11°, una posición que simbolizó uno de los pocos fines de semana en los que Alpine logró competitividad. A lo largo del año, pasó por carreras exigentes como Mónaco, Canadá, Monza, Austin, México y los circuitos urbanos de Las Vegas y Azerbaiyán, siempre con la misma premisa: llegar al final y sumar kilómetros valiosos para su desarrollo profesional.
Tras la última fecha en Abu Dhabi, Colapinto reconoció que el año estuvo lejos de lo esperado. “Fue un año no muy positivo, pero es parte del proceso y creo que el año que viene va a ser mucho mejor”, explicó el argentino, que no perdió la motivación pese a las dificultades. También agradeció el esfuerzo del equipo, destacando que Alpine “no se rindió pese a los malos resultados”, un gesto que refleja el trabajo interno orientado al nuevo reglamento que debutará en 2026.
Más allá de los resultados en pista, su nivel de finalizaciones invita a mirar hacia adelante con optimismo. Si se suman las nueve carreras que disputó en 2024 con Williams, Colapinto supera el 88% de competencias completadas entre ambas temporadas. Ese dato, junto con su aprendizaje acelerado en un auto complicado, construye una base sólida para lo que viene. En un 2026 que promete cambios profundos en la Fórmula 1, el argentino buscará transformar la constancia en puntos, y la resistencia, en competitividad real.
