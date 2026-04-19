Claudio Úbeda mantiene su invicto ante River como DT de Boca: así están los números
Tras la victoria 1-0 en el Monumental, el entrenador xeneize alcanzó su segundo triunfo en igual cantidad de clásicos dirigidos. El recuerdo de Miguel Ángel Russo y su historia particular eliminando al Millonario.
La victoria de Boca este domingo no solo estiró la paternidad histórica en el historial general, sino que ratificó el presente inmejorable de Claudio Úbeda en el banco de suplentes. Con el gol de Leandro Paredes, el "Sifón" firmó su segundo triunfo en dos Superclásicos dirigidos, manteniendo una efectividad del 100% ante el eterno rival desde que se puso el buzo de DT xeneize.
El antecedente inmediato de Úbeda en clásicos databa del 9 de noviembre del año pasado, cuando Boca venció 2-0 a River en La Bombonera con goles de Zeballos y Merentiel. Aquella tarde no fue una más: con ese resultado, el Xeneize no solo clasificó a los playoffs del torneo, sino que selló su regreso a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia, dejando a River en una situación crítica.
Tras aquel primer éxito, Úbeda se mostró emocionado y dedicó el triunfo a la memoria de Miguel Ángel Russo: "Me abracé con Juvenal porque nos acordamos de Miguel. Gran parte de lo que se ve del equipo es imagen de él, estoy seguro de que está festejando con nosotros desde arriba". Esa mística parece acompañar al actual entrenador, quien hoy volvió a festejar en una cancha que conoce muy bien.
River es el equipo que más veces enfrentó Úbeda en su carrera profesional, con un total de 16 cruces. Aunque el balance numérico como futbolista le da negativo, el "Sifón" fue protagonista de dos hitos internacionales defendiendo la camiseta de Racing:
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Copa Libertadores 1997: Fue la gran figura de la serie de octavos de final, anotando dos goles y dando una asistencia en el partido de ida. Racing terminó eliminando al Millonario por penales en el propio Monumental.
Copa Sudamericana 2002: Volvió a dejar afuera a River tras ganar 1-0 en la ida y aguantar el empate sin goles en Núñez, disputando los 180 minutos de la serie.
Sin embargo, no todas fueron alegrías en el Monumental. Úbeda fue el capitán de la Academia en aquel recordado Clausura 2002, cuando un tiro libre mal ejecutado por él derivó en el histórico gol de "Pipino" Cuevas con Martín Demichelis ocupando el arco de River. Casi 24 años después de aquel traspié, el fútbol le da revancha desde el banco de Boca, donde hoy se consolida como el estratega que le devolvió la sonrisa al pueblo xeneize en los duelos más importantes.
Los números de Claudio Úbeda ante River
Como entrenador
- Victorias: 2
- Empates: 0
- Derrotas: 1
En Superclásicos (INVICTO)
- Victorias: 2
- Empates: 0
- Derrotas: 0
Como jugador:
- Victorias: 5
- Empates: 4
- Derrotas: 7
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