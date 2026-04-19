Claudio Úbeda mantiene su invicto ante River como DT de Boca: así están los números

Copa Libertadores 1997: Fue la gran figura de la serie de octavos de final, anotando dos goles y dando una asistencia en el partido de ida. Racing terminó eliminando al Millonario por penales en el propio Monumental.

Copa Sudamericana 2002: Volvió a dejar afuera a River tras ganar 1-0 en la ida y aguantar el empate sin goles en Núñez, disputando los 180 minutos de la serie.

Sin embargo, no todas fueron alegrías en el Monumental. Úbeda fue el capitán de la Academia en aquel recordado Clausura 2002, cuando un tiro libre mal ejecutado por él derivó en el histórico gol de "Pipino" Cuevas con Martín Demichelis ocupando el arco de River. Casi 24 años después de aquel traspié, el fútbol le da revancha desde el banco de Boca, donde hoy se consolida como el estratega que le devolvió la sonrisa al pueblo xeneize en los duelos más importantes.