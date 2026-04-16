La base está: cuáles son las cuatro bajas de Boca para jugar el Superclásico contra River
El equipo de Claudio Úbeda no podrá contar con cuatro jugadores importantes, aunque mantiene la estructura que viene sosteniendo en sus últimos partidos.
Boca ya puso la mira en el Superclásico del próximo domingo frente a River en el estadio Monumental. Luego de una contundente victoria ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores 2026, el equipo dirigido por Claudio Úbeda afrontará un partido clave que puede marcar el rumbo inmediato de la temporada. Sin embargo, no llegará con plantel completo.
Más allá de estas bajas, el Xeneize llega con una base sólida y un funcionamiento que se ha ido afianzando con el correr de los partidos. La rotación implementada por el cuerpo técnico permitió que varios jugadores sumen minutos y lleguen en ritmo al duelo frente al rival de toda la vida.
El Superclásico se presenta como una prueba de carácter para el equipo del "Sifón", que buscará sostener su buen momento y demostrar que, incluso con algunas ausencias, tiene herramientas para competir en un escenario de máxima exigencia como el que está atravesando en medio de la triple competencia. A pesar de contar con la mayoría de sus habituales titulares, tendrá cuatro ausencias confirmadas por lesión.
Las cuatro bajas del Boca de Claudio Úbeda para visitar a River en el Monumental
La más sensible es la de Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el último compromiso internacional. El arquero dejó el campo entre lágrimas, reflejando la gravedad de la lesión, y su lugar será ocupado por Leandro Brey, que tendrá la responsabilidad de disputar su primer Superclásico como titular. En el banco estará Javier García.
Otra baja importante es la de Rodrigo Battaglia. El mediocampista fue intervenido quirúrgicamente por la rotura del tendón de Aquiles durante la pretemporada y continúa con un proceso de recuperación que demandará varios meses. Desde el club estiman que podría regresar recién en junio, por lo que su ausencia ya es una constante en el equipo.
Carlos Palacios también integra la lista de lesionados. El futbolista chileno fue operado en marzo por un cuadro de sinovitis en su rodilla derecha y aún no está en condiciones de volver a las canchas. Su lugar ha sido ocupado por Tomás Aranda, quien aprovechó la oportunidad y logró ganarse un espacio en la consideración del cuerpo técnico.
El cuarto nombre es el de Edinson Cavani, quien se encuentra en recuperación de una hernia de disco que lo marginó durante buena parte de la temporada. La ausencia del delantero uruguayo no genera tanta preocupación en el presente, ya que Adam Bareiro viene mostrando un nivel destacado y se consolidó como una de las principales referencias ofensivas del equipo.
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