La base está: cuáles son las cuatro bajas de Boca para jugar el Superclásico contra River

carlos palacios

Carlos Palacios también integra la lista de lesionados. El futbolista chileno fue operado en marzo por un cuadro de sinovitis en su rodilla derecha y aún no está en condiciones de volver a las canchas. Su lugar ha sido ocupado por Tomás Aranda, quien aprovechó la oportunidad y logró ganarse un espacio en la consideración del cuerpo técnico.

cavani

El cuarto nombre es el de Edinson Cavani, quien se encuentra en recuperación de una hernia de disco que lo marginó durante buena parte de la temporada. La ausencia del delantero uruguayo no genera tanta preocupación en el presente, ya que Adam Bareiro viene mostrando un nivel destacado y se consolidó como una de las principales referencias ofensivas del equipo.