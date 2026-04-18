Los 11 de Claudio Úbeda para el Superclásico
El entrenador de Boca define el equipo para visitar este domingo a River en el Monumental. Será su segundo Superclásico,
River y Boca juegan este domingo una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, por lo que el entrenador Claudio Úbeda define el equipo y ultima detalles de la formación.
El encuentro se juega este domingo en el estadio Monumental, desde las 17 horas; con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium y TNT Sports Premium.
La gran baja que tiene el "Sifón" para el mítico encuentro está en el arco: Agustín Marchesín sufrió una dura lesión y entonces el joven Leandro Brey ocupará ese lugar, con la defensa que parece ser la predilecta, al menos de los últimos partidos, con Marcelo Weigandt, Luciano Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.
El entrenador parece haber encontrado el equipo en los últimos partidos, y hasta llega al Superclásico con un registro de 12 encuentros sin derrotas. Y parte de este buen momento se debe al mediocampo, que repite el domingo, con Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes y el joven Tomás Aranda.
Arriba, con el uruguayo Edinson Cavani lesionado; repetir la dupla de Adam Bareiro y Miguel Merentiel; con el Changuito Zeballos y Milton Giménez como alternativas en el banco de suplentes.
El DT "xeneize" se apoyo en el gran presente del equipo y buscará se segunda victoria en igual cantidad de superclásicos desde que se encuentra en el banco de suplentes del equipo. Y llega al Monumental casi sin dudas en cuanto al equipo, más allá de que pueda surgir una sorpresa de último momento.
La probable formación de Boca vs. River, por el Torneo Apertura
Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
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