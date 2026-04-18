Los 11 de Claudio Úbeda para el Superclásico

El DT "xeneize" se apoyo en el gran presente del equipo y buscará se segunda victoria en igual cantidad de superclásicos desde que se encuentra en el banco de suplentes del equipo. Y llega al Monumental casi sin dudas en cuanto al equipo, más allá de que pueda surgir una sorpresa de último momento.

La probable formación de Boca vs. River, por el Torneo Apertura

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.