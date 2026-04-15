El gesto de Claudio Úbeda en pleno partido que enfureció a una gloria de Barcelona SC
El entrenador de Boca protagonizó una escena insólita durante la goleada por la segunda fecha de la Copa Libertadores y recibió un duro reproche desde el lado rival.
La victoria de Boca ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores 2026 dejó mucho más que un resultado positivo. En medio de la celebración en la Bombonera, una situación inesperada protagonizada por Claudio Úbeda generó controversia y rápidamente se volvió tema de discusión en redes sociales y medios deportivos.
El episodio ocurrió sobre el final del encuentro, cuando el marcador ya estaba prácticamente definido. En ese contexto distendido, un hincha ubicado en la platea le pidió al entrenador xeneize que le firmara su camiseta. Lejos de ignorar el pedido, el DT accedió y, durante unos segundos, se apartó del desarrollo del juego para cumplir con el fanático, en una escena poco habitual para un partido oficial de alta competencia.
La acción, que para muchos fue un gesto simpático en medio de una fiesta futbolera, no cayó bien del otro lado. La reacción más fuerte llegó desde las redes sociales de Carlos Alfaro Moreno, ídolo histórico de Barcelona de Guayaquil, quien no dudó en cuestionar la actitud del entrenador.
“Absolutamente innecesario, y una falta de respeto al equipo rival, y al fútbol. Hay que tener la dimensión del equipo que estás dirigiendo, y el mensaje que das al continente. ¡Que fastidio!”, expresó el exdelantero, visiblemente molesto por lo ocurrido. Sus palabras rápidamente se viralizaron y alimentaron el debate sobre los límites entre la cercanía con el público y el profesionalismo dentro del campo de juego.
Más allá de la polémica, el contexto del partido también influye en la lectura del episodio. El club de la Ribera se encontraba en control absoluto del marcador y la Bombonera vivía un clima festivo, lo que pudo haber contribuido a que el entrenador relajara por un momento su rol. Sin embargo, para algunos sectores, ese tipo de conductas no deberían darse mientras el encuentro sigue en disputa.
El hecho también abre una discusión más amplia sobre la exposición de los protagonistas en el fútbol moderno, donde cada gesto puede ser amplificado y analizado en detalle. Lo que para unos puede resultar una muestra de cercanía con los hinchas, para otros representa una falta de respeto hacia el rival y hacia la competencia.
Mientras tanto, el equipo xeneize ya dejó atrás ese partido y se enfoca en lo que viene, con compromisos decisivos ahora a nivel local como el Superclásico con River. Sin embargo, la imagen del "Sifón" firmando una camiseta en pleno encuentro quedó instalada como uno de los momentos más llamativos de la jornada, y seguirá dando que hablar más allá del resultado deportivo.
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