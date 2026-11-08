Colapinto larga 14° en el Gran Premio de Brasil: su guiño a Boca

Franco Colapinto largará desde el puesto 14 en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, que se corre desde las 14 (hora argentina) en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos. Antes de subirse al Alpine, el piloto de Pilar llegó corriendo al paddock con la camiseta de Boca, el club del que es hincha, que se consagró campeón de la Tabla Anual con un gol agónico de Enner Valencia ante Defensa y Justicia.