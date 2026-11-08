Colapinto larga 14° en el Gran Premio de Brasil: su guiño a Boca
Franco Colapinto parte desde el puesto 14 en Interlagos, en la fecha 20 de la Fórmula 1, y llegó al paddock con la camiseta de Boca, campeón de la Tabla Anual.
Franco Colapinto largará desde el puesto 14 en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, que se corre desde las 14 (hora argentina) en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos. Antes de subirse al Alpine, el piloto de Pilar llegó corriendo al paddock con la camiseta de Boca, el club del que es hincha, que se consagró campeón de la Tabla Anual con un gol agónico de Enner Valencia ante Defensa y Justicia.
Horario y dónde ver a Colapinto en el GP de Brasil
La carrera está pactada a 71 vueltas sobre los 4,309 kilómetros del trazado paulista y es la fecha 20 de la temporada. En la Argentina se transmite por Fox Sports.
- Horario: 14 (Argentina).
- Vueltas: 71.
- TV: Fox Sports.
Franco Colapinto larga 14° en el Gran Premio de Brasil: horario, dónde verlo y su guiño a Boca
Colapinto y Boca, un fin de semana azul y oro
El guiño al Xeneize no se quedó en la camiseta. Para Interlagos, Alpine les puso a sus pilotos un traje amarillo y azul. El diseño nació de una alianza comercial, pero entre los argentinos se leyó enseguida en clave futbolera. El casco también tiene referencias al club de la Ribera.
La coincidencia se volvió completa con el título de Boca en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026. Ese mismo resultado dejó a Rosario Central sin la Tabla Anual después de haber festejado antes de tiempo en el Gigante de Arroyito.
Cómo llega Colapinto a Interlagos
El argentino viene de un Gran Premio de México agridulce: terminó octavo, pero una penalización posterior lo dejó sin puntos. En esa misma carrera, Kimi Antonelli se aseguró el título del Mundial de Pilotos con Mercedes, así que el campeonato ya está definido. En Brasil, el objetivo de Colapinto es avanzar desde la mitad de la grilla y meterse en la zona de puntos, que llega hasta el décimo puesto. Su compañero en Alpine es Pierre Gasly.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario