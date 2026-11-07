La clasificación del GP de Brasil se corrió bajo la lluvia: Norris ganó la pole y Colapinto largará 15°
No fue la mejor jornada para los Alpine, que se convirtió en una de las dos escuderías que no alcanzaron la Q3. El argentino terminó 17° pero mejora en la grilla por sanciones a varios pilotos.
Con la ciudad brasileña de Sao Paulo bajo una lluvia torrencial que incluía tormenta eléctrica, la clasificación que debía comenzar a las 15 (hora argentina) para el Gran Premio de Brasil fue paralizada durante una hora y media para evitar riesgos para los pilotos.
Sobre una pista casi anegada, Franco Colapinto terminó la Q1 en el 17° lugar, por delante de su compañero, el francés Pierre Gasly, que terminó la primera tanda en el 18° lugar, quedando ambos sin poder acceder a las rondas siguientes.
No obstante, los dos mejorarán sus posiciones en la grilla de partida de este domingo, ya que cinco autos fueron penalizados por cambios en los componentes de sus unidades de potencia, lo que les permitiría a los Alpine mejorar al menos dos puestos.
En concreto, Max Verstappen (Red Bull) fue sancionado 30 puestos, por lo que largará desde el fondo, al igual que Lewis Hamilton (Ferrari); Charles Leclerc (Ferrari) fue penalizado con 10 puestos en la parrilla, George Russell (Mercedes) con 5 puestos y el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) con 30 puestos.
En definitiva y después de la Q3, Lando Norris (McLaren) largará este domingo desde la primera posición, seguido en la primera fila por el campeón de este año Kimi Antonelli (Mercedes); y en la segunda largarán Liam Lawson (RB) y Nico Hülkenberg (Audi).
Desde la tercera fila largan Isack Hadjar (Red Bull), y Oliver Bearman (Haas) y desde la cuarta el sancionado George Russell (Mercedes) y Fernando Alonso (Aston Martin), seguidos por Alexander Albon (Williams) y Oscar Piastri (McLaren).
Más atrás aparecen el debutante brasileño Rafael Camara (Haas), Arvid Lindblad (RB), Carlos Sainz (Williams), Charles Leclerc (Ferrari), Franco Colapinto (Alpine), Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Vottas (Cadillac), el local Gabriel Bortoleto (Audi) y cierran los penalizados Lewis Hamilton (Ferrari), Max Verstappen (red Bull) y Sergio Pérez (Cadillac).
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