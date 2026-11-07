La clasificación del GP de Brasil se corrió bajo la lluvia: Norris ganó la pole y Colapinto largará 15°

Desde la tercera fila largan Isack Hadjar (Red Bull), y Oliver Bearman (Haas) y desde la cuarta el sancionado George Russell (Mercedes) y Fernando Alonso (Aston Martin), seguidos por Alexander Albon (Williams) y Oscar Piastri (McLaren).

Más atrás aparecen el debutante brasileño Rafael Camara (Haas), Arvid Lindblad (RB), Carlos Sainz (Williams), Charles Leclerc (Ferrari), Franco Colapinto (Alpine), Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Vottas (Cadillac), el local Gabriel Bortoleto (Audi) y cierran los penalizados Lewis Hamilton (Ferrari), Max Verstappen (red Bull) y Sergio Pérez (Cadillac).