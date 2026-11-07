Franco Colapinto tras la frustrante clasificación en Brasil: "Patinando mucho"
Al igual que su compañero Pierre Gasly, el argentino no pudo superar la primera tanda de clasificación y este domingo largará desde el 15° lugar.
Tras las rondas clasificatorias, donde no pudo superar la Q1 del Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto explicó que el mal desempeño se debió a que “me sentí bastante lento, patinando mucho y con falta de agarre”, sobre todo a partir del anegamiento del Autódromo José Carlos Pace de Sao Paulo.
En efecto, la falta de adherencia en el tren delantero al llegar a las curvas le impidió al argentino cerrar un registro competitivo cuando la pista comenzaba a evolucionar en los minutos finales de la primera tanda clasificatoria.
"Fue muy malo. Creo que me faltó algo de referencia en un momento dado. Me sentí bastante lento, patinando mucho y con falta de agarre. Cuando fuimos a por el último par de vueltas, simplemente iba derrapando por todos lados, sin tracción ni tren delantero", explicó el pilarense.
“Mi última vuelta fue realmente mala en términos de entrega de potencia y estaba patinando muchísimo”, añadió, señalando que "hoy no encontramos el compromiso adecuado sobre mojado”.
Y concluyó ante los periodistas acreditados en el paddok: “Ojalá los neumáticos intermedios vayan mejor que los de lluvia extrema. Creo que va a ser una carrera larga, con penalizaciones y mucha gente saliendo desde el fondo, así que intentaremos hacer lo mejor posible para remontar".
La grilla para el GP de Brasil
La grilla de partida para este domingo en Sao Paulo es la siguiente:
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Liam Lawson (RB)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Oliver Bearman (Haas)
- George Russell (Mercedes)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Alexander Albon (Williams)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Rafael Camara (Haas)
- Arvid Lindblad (RB)
- Carlos Sainz (Williams)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Vottas (Cadillac)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Sergio Pérez (Cadillac)
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