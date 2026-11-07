La reacción de Franco Colapinto al agónico gol de Boca que se volvió viral en las redes
BEl piloto siguió la definición desde Brasil, acompañado por Bizarrap, y no pudo ocultar su alegría cuando Enner Valencia marcó el tanto decisivo.
Franco Colapinto vivió una jornada cargada de emociones. Después de una clasificación complicada en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, el piloto argentino encontró un momento para desconectarse de la actividad en Interlagos y seguir de cerca una definición que tenía en vilo a los hinchas de Boca Juniors.
Desde el Autódromo José Carlos Pace, en San Pablo, el joven de Pilar miró el partido entre el Xeneize y Defensa y Justicia junto a su amigo Bizarrap. Vestido con la camiseta azul y oro con el número y el apellido de Leandro Paredes, siguió las alternativas del encuentro a través de una computadora.
La escena fue compartida por María Catarineu, representante del piloto, en sus redes sociales. Sin embargo, el momento que terminó captando toda la atención llegó sobre el final del partido, cuando Enner Valencia convirtió el agónico gol que le dio la victoria a Boca.
El festejo de Franco Colapinto que se volvió viral
El tanto del ecuatoriano desató la euforia de Colapinto, que reaccionó con un puño apretado frente a la pantalla. Bizarrap no dejó pasar el instante y lo inmortalizó en una fotografía que posteriormente publicó en su cuenta de Instagram.
La imagen rápidamente llamó la atención de los usuarios, que celebraron la pasión futbolera del piloto argentino y su festejo por la consagración del equipo de La Ribera en la Tabla Anual.
El triunfo por 1-0 le permitió a Boca quedarse con el primer puesto de la clasificación acumulada, un punto por encima de Rosario Central, que también había ganado su compromiso frente a Estudiantes de Río Cuarto.
Un sábado complicado en Interlagos
La celebración futbolera llegó después de una jornada difícil para Colapinto en la Fórmula 1. El argentino terminó en el decimoséptimo puesto de la clasificación del Gran Premio de Brasil, disputada bajo condiciones complicadas por la lluvia.
Así, entre la actividad deportiva y su fanatismo por Boca, el piloto encontró motivos para festejar en San Pablo. Esta vez, la alegría no llegó desde un circuito, sino desde una definición agónica que siguió minuto a minuto.
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