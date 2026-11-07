La reacción de Franco Colapinto al agónico gol de Boca que se volvió viral en las redes

El triunfo por 1-0 le permitió a Boca quedarse con el primer puesto de la clasificación acumulada, un punto por encima de Rosario Central, que también había ganado su compromiso frente a Estudiantes de Río Cuarto.

Un sábado complicado en Interlagos

La celebración futbolera llegó después de una jornada difícil para Colapinto en la Fórmula 1. El argentino terminó en el decimoséptimo puesto de la clasificación del Gran Premio de Brasil, disputada bajo condiciones complicadas por la lluvia.

Así, entre la actividad deportiva y su fanatismo por Boca, el piloto encontró motivos para festejar en San Pablo. Esta vez, la alegría no llegó desde un circuito, sino desde una definición agónica que siguió minuto a minuto.