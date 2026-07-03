Colapinto no logró superar la SQ2 y partirá desde el 14° puesto en la Sprint de Silverstone
El piloto argentino quedó eliminado en la segunda instancia de la clasificación Shootout del Gran Premio de Gran Bretaña y largará desde la séptima fila en la carrera Sprint del sábado.
Franco Colapinto afrontó este viernes una nueva clasificación en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en el tradicional circuito de Silverstone. Después de un comienzo alentador en la única práctica libre, donde había finalizado en el undécimo lugar, el piloto argentino buscó trasladar esas buenas sensaciones a la clasificación Shootout, que determina el orden de partida para la carrera Sprint del sábado.
Sin embargo, no consiguió avanzar más allá de la SQ2 y deberá largar desde la 14ª posición. La actividad comenzó con una SQ1 en la que Colapinto logró asegurar su clasificación a la siguiente ronda sin demasiados sobresaltos. En su primer intento marcó un tiempo de 1:31.017, ubicándose provisionalmente en el 14° puesto.
Más tarde consiguió mejorar levemente ese registro hasta detener el cronómetro en 1:30.894, suficiente para terminar 15° y avanzar de fase. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también consiguió superar el primer corte al ubicarse 12°, mientras que quedaron eliminados Oliver Bearman, Esteban Ocon, Sergio "Checo" Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll.
Ya en la SQ2, Alpine optó por una estrategia diferente a la mayoría de los equipos. Tanto Colapinto como Gasly permanecieron durante varios minutos en los boxes y salieron a la pista recién cuando restaban menos de cinco minutos para el final de la tanda. Esa decisión obligó a ambos pilotos a jugarse toda la clasificación en un único intento con neumáticos medios, sin margen para corregir errores o mejorar el tiempo en una segunda vuelta lanzada.
Durante ese giro decisivo, Colapinto perdió algunas décimas en la exigente curva 7 del trazado británico, un detalle que terminó resultando determinante. El argentino completó la vuelta en 1:29.983 y quedó ubicado en el 14° lugar, sin posibilidades de acceder a la SQ3. Gasly tampoco consiguió meterse entre los diez mejores y finalizó 11° con un registro de 1:29.482, quedando a las puertas de la última instancia clasificatoria. Junto a ellos también fueron eliminados Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz y Alex Albon.
Mientras Alpine sufría para encontrar el ritmo necesario, varios de los principales candidatos volvieron a mostrar un gran nivel. Lewis Hamilton fue una de las referencias de la jornada al marcar los mejores tiempos tanto en la práctica libre como durante buena parte de la clasificación, confirmando el excelente rendimiento que Ferrari mostró desde el inicio del fin de semana.
Pese a no haber alcanzado el objetivo de ingresar entre los diez mejores, Colapinto volverá a tener una buena oportunidad este sábado durante la carrera Sprint. Largando desde la séptima fila, el piloto argentino intentará avanzar posiciones en un circuito donde los sobrepasos suelen ser posibles gracias a las largas rectas y a las distintas zonas de DRS. Además, la Sprint servirá como una referencia importante de cara a la clasificación principal y a la carrera del domingo.
Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Gran Bretaña
Viernes 3 de julio
- Práctica libre: 08:30 a 09:30.
- Clasificación Sprint: 12:30 a 13:15.
Sábado 4 de julio
- Carrera Sprint: 08:00 a 09:00.
- Clasificación: 12:00 a 13:00.
Domingo 5 de julio
- Carrera: 11:00.
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