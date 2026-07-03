Colapinto no logró superar la SQ2 y partirá desde el 14° puesto en la Sprint de Silverstone

Mientras Alpine sufría para encontrar el ritmo necesario, varios de los principales candidatos volvieron a mostrar un gran nivel. Lewis Hamilton fue una de las referencias de la jornada al marcar los mejores tiempos tanto en la práctica libre como durante buena parte de la clasificación, confirmando el excelente rendimiento que Ferrari mostró desde el inicio del fin de semana.

Pese a no haber alcanzado el objetivo de ingresar entre los diez mejores, Colapinto volverá a tener una buena oportunidad este sábado durante la carrera Sprint. Largando desde la séptima fila, el piloto argentino intentará avanzar posiciones en un circuito donde los sobrepasos suelen ser posibles gracias a las largas rectas y a las distintas zonas de DRS. Además, la Sprint servirá como una referencia importante de cara a la clasificación principal y a la carrera del domingo.

Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Gran Bretaña

Viernes 3 de julio

Práctica libre: 08:30 a 09:30.

Clasificación Sprint: 12:30 a 13:15.

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint: 08:00 a 09:00.

Clasificación: 12:00 a 13:00.

Domingo 5 de julio