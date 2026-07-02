Una planta cayó en plena entrevista y Colapinto reaccionó con una frase desopilante

Después del susto inicial, Colapinto también se preocupó por la periodista y quiso asegurarse de que no hubiera recibido ningún golpe. “¿No te pegó, no?”, preguntó inmediatamente. Andersen respondió con tranquilidad: “Estamos impecables”, dando por terminado el incidente antes de continuar con la charla sobre el rendimiento del Alpine y las expectativas para la carrera.

El video se difundió rápidamente en redes sociales y acumuló miles de reproducciones en pocas horas. Los fanáticos destacaron la naturalidad con la que el piloto manejó la situación y celebraron el sentido del humor que suele mostrar tanto dentro como fuera de la pista.

Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Gran Bretaña

Viernes 3 de julio

Práctica libre: 08:30 a 09:30.

Clasificación Sprint: 12:30 a 13:15.

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint: 08:00 a 09:00.

Clasificación: 12:00 a 13:00.

Domingo 5 de julio