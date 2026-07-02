Una planta cayó en plena entrevista y Colapinto reaccionó con una frase desopilante
El argentino vivió un momento inesperado mientras dialogaba con la periodista Florencia Andersen en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña.
La previa del Gran Premio de Gran Bretaña dejó una escena tan inesperada como divertida protagonizada por Franco Colapinto. El piloto argentino participaba de una entrevista en vivo con la periodista Florencia Andersen cuando una fuerte ráfaga de viento alteró por completo la conversación y generó un momento que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales entre los fanáticos de la Fórmula 1.
Mientras ambos analizaban el fin de semana que se viene en Silverstone, el viento golpeó con fuerza el sector donde se realizaba la nota y provocó que una planta ubicada sobre la mesa cayera justo en el espacio que separaba al piloto de la conductora. El incidente tomó por sorpresa a los dos y por un instante interrumpió la entrevista, aunque enseguida transformaron la situación en una secuencia cargada de humor.
“Uh, no te puedo creer”, reaccionó Andersen apenas vio la planta desplomarse frente a ellos. Colapinto, fiel a su estilo distendido, respondió sin perder la sonrisa: “Es la mejor nota de la historia. Casi lesionan al piloto”. La ocurrencia del bonaerense generó inmediatamente más risas y la periodista aprovechó para continuar la broma: “El único choque del fin de semana”, comentó entre carcajadas.
Lejos de mostrarse incómodo por el accidente, el piloto argentino siguió sumando comentarios humorísticos antes de retomar la entrevista. “Nos sacamos la mufa, ya está. Igual cayó en el medio. Un poquito de jardinería previo a manejar”, lanzó, convirtiendo el episodio en uno de los momentos más simpáticos de la jornada en el paddock de Silverstone.
Después del susto inicial, Colapinto también se preocupó por la periodista y quiso asegurarse de que no hubiera recibido ningún golpe. “¿No te pegó, no?”, preguntó inmediatamente. Andersen respondió con tranquilidad: “Estamos impecables”, dando por terminado el incidente antes de continuar con la charla sobre el rendimiento del Alpine y las expectativas para la carrera.
El video se difundió rápidamente en redes sociales y acumuló miles de reproducciones en pocas horas. Los fanáticos destacaron la naturalidad con la que el piloto manejó la situación y celebraron el sentido del humor que suele mostrar tanto dentro como fuera de la pista.
Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Gran Bretaña
Viernes 3 de julio
- Práctica libre: 08:30 a 09:30.
- Clasificación Sprint: 12:30 a 13:15.
Sábado 4 de julio
- Carrera Sprint: 08:00 a 09:00.
- Clasificación: 12:00 a 13:00.
Domingo 5 de julio
- Carrera: 11:00.
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