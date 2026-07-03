Paro de colectivos en el AMBA: reunión clave de la UTA

La postura empresaria y el reclamo gremial ante el paro de colectivos

Durante el encuentro, las cámaras que nuclean a las líneas de transporte manifestaron sufrir una asfixia financiera extrema. Los representantes del bloque patronal aseguraron que es imposible asumir cualquier compromiso de incremento salarial sin que la Secretaría de Transporte reconozca una estructura de costos con valores actualizados, advirtiendo incluso sobre el riesgo inminente de una "ruptura de la paz social". En este sentido, denunciaron que los subsidios permanecen congelados con precios de insumos de noviembre de 2025, mientras que gastos como el combustible registraron incrementos desmesurados. A este conflicto se le sumó una interna, ya que acusaron a la cámara AAETA de transmitir propuestas paralelas sin sustento técnico.