Paro de colectivos en el AMBA: reunión clave de la UTA
Tras fracasar la quinta audiencia paritaria, la UTA alertó por un inminente paro de colectivos en el AMBA. El viernes será la reunión clave.
El conflicto salarial se agrava y el fantasma de un paro de colectivos vuelve a amenazar a los usuarios. Este miércoles fracasó la quinta negociación paritaria consecutiva entre el gremio y las cámaras empresariales del sector automotor, dejando al descubierto una profunda crisis sin resolución a la vista.
La postura empresaria y el reclamo gremial ante el paro de colectivos
Durante el encuentro, las cámaras que nuclean a las líneas de transporte manifestaron sufrir una asfixia financiera extrema. Los representantes del bloque patronal aseguraron que es imposible asumir cualquier compromiso de incremento salarial sin que la Secretaría de Transporte reconozca una estructura de costos con valores actualizados, advirtiendo incluso sobre el riesgo inminente de una "ruptura de la paz social". En este sentido, denunciaron que los subsidios permanecen congelados con precios de insumos de noviembre de 2025, mientras que gastos como el combustible registraron incrementos desmesurados. A este conflicto se le sumó una interna, ya que acusaron a la cámara AAETA de transmitir propuestas paralelas sin sustento técnico.
Por su parte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), bajo la conducción de Roberto Fernández, expresó su absoluto rechazo a la falta de respuestas. Desde la entidad gremial apuntaron contra el "inmovilismo" del Estado y destacaron que los choferes no pueden seguir esperando indefinidamente, ya que la inflación continúa licuando su poder de compra y aún no tienen definidos los haberes correspondientes a mayo y junio. "Nosotros trabajamos y queremos llevar a nuestros hogares un sueldo digno", manifestaron desde el sindicato al advertir sobre inminentes medidas de fuerza.
IMPORTANTE: El Gobierno decreta feriado para este viernes 3 de julio que juega la Selección Argentina en el Mundial
Para intentar destrabar este tenso escenario y evitar la paralización de los servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el funcionario del Ministerio de Capital Humano instó a extremar esfuerzos y fijó una nueva audiencia virtual para el próximo viernes 3 de julio a las 13:00 horas. Las siguientes horas serán determinantes para saber si el Gobierno presenta una propuesta que destrabe el conflicto o si se concreta la retención de tareas generalizada.
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