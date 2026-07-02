Franco Colapinto reveló qué falló en Austria y por qué cree que Silverstone será otra historia

“Por supuesto, empezar a manejar este auto al mismo tiempo que todos los demás me ha ayudado. Creo que pusimos el auto en un mejor lugar después de algunas carreras y me sentí bastante cómodo y seguro en él. Estoy muy feliz. Es una pista que siempre he disfrutado. Y, por supuesto, tenerla aquí, mi primera sesión en la F1. Mi primera FP1 fue muy especial, y es un poco donde comencé mi viaje en la F1 y por qué también más tarde en el año corrí para Williams. Es un lindo recuerdo de tener y siempre es agradable volver a esta pista. Es una en la que siempre disfruté manejar y en la que tengo muy lindos recuerdos en la F2 y F3”, recordó.

En la previa del Gran Premio también destacó la importancia que tiene esta fecha para toda la estructura de Alpine. Al tratarse de la carrera de casa para la escudería, miles de empleados de la fábrica tendrán la posibilidad de seguir de cerca el trabajo del equipo, algo que motiva especialmente al piloto argentino. "Es una pista muy especial y correr en Inglaterra para la gente de la fábrica es algo único. Poder traer a sus familias, poder ver el auto de cerca... Si bien acá en la pista somos 150 todos los fines de semana, los otros 1.000 que hay no tienen la posibilidad de verlo. Ojalá tengamos un buen resultado para agradecerles y darles algo de vuelta", afirmó.

Por último, Colapinto explicó que Alpine no contará con grandes novedades técnicas para esta competencia, por lo que el trabajo estará enfocado en comprender mejor el funcionamiento del auto y aprovechar al máximo las herramientas disponibles. Además, habló sobre las sensaciones que generan los actuales monoplazas en un circuito tan veloz como Silverstone y coincidió con otros pilotos respecto de algunas limitaciones del simulador.

"Creo que con estos autos capaz no es la misma Silverstone, no se disfruta igual que antes. No es una linda sensación cuando vas en la recta y vas bajando cambios y yendo a fondo; no es lo que esperábamos, pero es lo que toca este año. Mientras seamos rápidos, vamos a estar contentos igual. No tenemos nada nuevo, pero creo que en lo que más estamos trabajando es en entender un poco más el alerón delantero y en cómo maximizarlo. Claramente Austria fue el peor fin de semana que tuvimos en el año. Entender las razones es importante para estar mejor parados para esta carrera y exprimir la mejora que ya se introdujo", resumió.

Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Gran Bretaña

Viernes 3 de julio

Práctica libre: 08:30 a 09:30.

Clasificación Sprint: 12:30 a 13:15.

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint: 08:00 a 09:00.

Clasificación: 12:00 a 13:00.

Domingo 5 de julio