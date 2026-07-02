Franco Colapinto reveló qué falló en Austria y por qué cree que Silverstone será otra historia
El piloto argentino analizó los inconvenientes que sufrió Alpine en la última carrera y se mostró optimista de cara al Gran Premio de Gran Bretaña.
Después de un complicado paso por el Gran Premio de Austria, Franco Colapinto ya tiene la mirada puesta en la próxima cita del Campeonato Mundial de Fórmula 1. El piloto argentino afrontará el fin de semana el Gran Premio de Gran Bretaña, una competencia muy especial tanto por su historia personal como por el significado que tiene para Alpine, cuya base de operaciones se encuentra en territorio británico.
Antes de salir a pista en Silverstone, el bonaerense explicó cuáles fueron los principales problemas que afectaron al A526 en la carrera anterior y expresó su deseo de que las características del circuito inglés permitan mostrar una versión más competitiva. Según explicó, desde el comienzo pudo identificar los puntos débiles del auto, aunque encontrar una solución no resultó sencillo debido a la complejidad del comportamiento aerodinámico del monoplaza.
“Creo que entendemos las limitaciones que tuvimos de repente. Quiero decir, desde la primera vez que manejé en el fin de semana supe qué me estaba limitando, pero era complicado luchar contra eso o solucionarlo. El balance se volvió un poco más difícil de corregir porque en baja velocidad tenemos una cosa, en alta velocidad tenemos otra y ha sido un poco... como que dispersó más nuestras limitaciones. Y es complicado con la configuración arreglar una cosa sin comprometer la otra. Así que sufrimos un poco con eso todo el fin de semana", explicó.
El argentino también relacionó ese bajo rendimiento con las características particulares del circuito austríaco. Las altas temperaturas, la altitud y el desgaste de los neumáticos terminaron potenciando las debilidades del Alpine, un escenario que esperan no volver a sufrir en Inglaterra: “Creo que Austria es una pista que históricamente ha sido muy dura para nosotros y que en la altura, con el calor que tuvimos, si ya sufrimos en Barcelona, en Austria hace más calor, es en altura y tienes incluso menos neumáticos. No ha sido un fin de semana fácil para nosotros y creo que entendemos el porqué. Ojalá entendamos cómo solucionarlo rápidamente y ojalá Silverstone no sea una limitación tan grande como lo fue Austria. Creo que con menos calor y estando al nivel del mar va a ser bueno", señaló con optimismo.
La ilusión de Colapinto para Silverstone tras un fin de semana para el olvido: "Va a ser bueno"
Más allá del aspecto técnico, Silverstone representa un lugar muy especial para Colapinto. Allí dio sus primeros pasos en un fin de semana oficial de Fórmula 1 cuando participó de una práctica libre con Williams, experiencia que terminó abriéndole las puertas para debutar posteriormente en la máxima categoría. Por eso, regresar al histórico circuito británico tiene un significado emocional muy fuerte.
“Por supuesto, empezar a manejar este auto al mismo tiempo que todos los demás me ha ayudado. Creo que pusimos el auto en un mejor lugar después de algunas carreras y me sentí bastante cómodo y seguro en él. Estoy muy feliz. Es una pista que siempre he disfrutado. Y, por supuesto, tenerla aquí, mi primera sesión en la F1. Mi primera FP1 fue muy especial, y es un poco donde comencé mi viaje en la F1 y por qué también más tarde en el año corrí para Williams. Es un lindo recuerdo de tener y siempre es agradable volver a esta pista. Es una en la que siempre disfruté manejar y en la que tengo muy lindos recuerdos en la F2 y F3”, recordó.
En la previa del Gran Premio también destacó la importancia que tiene esta fecha para toda la estructura de Alpine. Al tratarse de la carrera de casa para la escudería, miles de empleados de la fábrica tendrán la posibilidad de seguir de cerca el trabajo del equipo, algo que motiva especialmente al piloto argentino. "Es una pista muy especial y correr en Inglaterra para la gente de la fábrica es algo único. Poder traer a sus familias, poder ver el auto de cerca... Si bien acá en la pista somos 150 todos los fines de semana, los otros 1.000 que hay no tienen la posibilidad de verlo. Ojalá tengamos un buen resultado para agradecerles y darles algo de vuelta", afirmó.
Por último, Colapinto explicó que Alpine no contará con grandes novedades técnicas para esta competencia, por lo que el trabajo estará enfocado en comprender mejor el funcionamiento del auto y aprovechar al máximo las herramientas disponibles. Además, habló sobre las sensaciones que generan los actuales monoplazas en un circuito tan veloz como Silverstone y coincidió con otros pilotos respecto de algunas limitaciones del simulador.
"Creo que con estos autos capaz no es la misma Silverstone, no se disfruta igual que antes. No es una linda sensación cuando vas en la recta y vas bajando cambios y yendo a fondo; no es lo que esperábamos, pero es lo que toca este año. Mientras seamos rápidos, vamos a estar contentos igual. No tenemos nada nuevo, pero creo que en lo que más estamos trabajando es en entender un poco más el alerón delantero y en cómo maximizarlo. Claramente Austria fue el peor fin de semana que tuvimos en el año. Entender las razones es importante para estar mejor parados para esta carrera y exprimir la mejora que ya se introdujo", resumió.
Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Gran Bretaña
Viernes 3 de julio
- Práctica libre: 08:30 a 09:30.
- Clasificación Sprint: 12:30 a 13:15.
Sábado 4 de julio
- Carrera Sprint: 08:00 a 09:00.
- Clasificación: 12:00 a 13:00.
Domingo 5 de julio
- Carrera: 11:00.
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