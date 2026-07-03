Mundial 2026: el comunicado oficial de FIFA sobre el polémico gol anulado a Croacia

Esta transmisión de datos masiva se procesa de forma inmediata. Durante la televisación oficial, el roce se expone visualmente a los espectadores mediante un gráfico de ondas que simula los latidos del corazón (heartbeat graphic). Esta herramienta le proporciona al cuerpo arbitral un nivel de información sin precedentes en la historia del deporte, garantizando decisiones sumamente veloces, transparentes y precisas en jugadas límite de alta tensión.