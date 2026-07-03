Mundial 2026: el comunicado oficial de FIFA sobre el polémico gol anulado a Croacia
A través de un informe, la FIFA detalló cómo la tecnología de la pelota oficial Trionda determinó el fuera de juego que salvó a Portugal en el Mundial 2026.
El cierre de los 16avos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Luego del vibrante encuentro entre Portugal y Croacia, la entidad máxima del fútbol mundial emitió un comunicado oficial aclarando la utilización de la tecnología para anular una jugada clave que pudo haber cambiado el destino del partido.
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La tecnología de la pelota oficial al servicio del VAR
A través de su cuenta de prensa, FIFA Media explicó detalladamente el procedimiento técnico que convalidó la decisión arbitral. Según los datos provistos por la Connected Ball Technology integrada en la Trionda, el balón oficial diseñado por Adidas para esta Copa del Mundo, se constató un roce imperceptible a simple vista.
La información recolectada por el chip es categórica respecto a la jugada de la polémica:
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Se comprobó científicamente que existió un contacto por parte del jugador croata Igor Matanovi (20) en la jugada previa al gol.
Este desvío permitió a las autoridades del VAR y al árbitro principal determinar de forma correcta la posición adelantada, procediendo a anular el tanto de Croacia.
Sensores IMU y el gráfico de "latidos del corazón"
El sistema que se implementa en este torneo representa un salto de calidad en la justicia deportiva. La pelota aloja en su interior avanzados sensores IMU (Unidad de Medición Inercial), los cuales poseen una sensibilidad extrema capaz de registrar absolutamente cualquier mínimo contacto o fricción con el cuerpo de los futbolistas.
Esta transmisión de datos masiva se procesa de forma inmediata. Durante la televisación oficial, el roce se expone visualmente a los espectadores mediante un gráfico de ondas que simula los latidos del corazón (heartbeat graphic). Esta herramienta le proporciona al cuerpo arbitral un nivel de información sin precedentes en la historia del deporte, garantizando decisiones sumamente veloces, transparentes y precisas en jugadas límite de alta tensión.
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