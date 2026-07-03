"Sinceramente, creo que sentí...": el 20 de Croacia rompió el silencio tras el gol anulado contra Portugal

Ante la enorme incertidumbre del propio protagonista, la respuesta de la máxima autoridad en el campo fue contundente para justificar el fallo. "Me dijo que había un toque sutil al balón, que hubo un ligero contacto y que era fuera de juego", reveló Matanovic ante la prensa. A pesar de las justificaciones técnicas, la frustración invadió al plantel, que dominó ampliamente la segunda parte y mereció una mejor suerte en el cierre. "Todavía me cuesta asimilarlo", sentenció el delantero, visiblemente golpeado por la situación.