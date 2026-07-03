"Sinceramente, creo que sentí...": el 20 de Croacia rompió el silencio tras el gol anulado contra Portugal
El delantero de Croacia Igor Matanovica claró si tocó la pelota en el polémico tanto anulado frente a Portugal y reveló qué le dijo el árbitro.
El agónico final del partido sigue generando un inmenso revuelo internacional tras la dolorosa eliminación de Croacia. El delantero Igor Matanovic decidió romper el silencio para explicar qué sucedió en la polémica jugada del gol anulado por el VAR a instancias del juez Espen Eskas.
IMPORTANTE: Mundial 2026: el comunicado oficial de FIFA sobre el polémico gol anulado a Croacia
La insólita explicación del árbitro a Croacia
La mayor controversia del torneo se desató en el minuto 90+13, cuando un remate en el área parecía darle el merecido empate a los balcánicos. Sin embargo, la tecnología intervino para cobrar un milimétrico fuera de juego de Mario Pasalic, argumentando un supuesto desvío previo que las cámaras de televisión no lograron captar con absoluta claridad.
Consultado sobre si existió un roce real en la trayectoria de la pelota antes de que Renato Veiga la desviara sin querer, el atacante croata fue totalmente sincero respecto a sus sensaciones: "Sinceramente, creo que sentí un ligero contacto con el pelo. Le pregunté al árbitro, no estaba del todo seguro de haber tocado".
Ante la enorme incertidumbre del propio protagonista, la respuesta de la máxima autoridad en el campo fue contundente para justificar el fallo. "Me dijo que había un toque sutil al balón, que hubo un ligero contacto y que era fuera de juego", reveló Matanovic ante la prensa. A pesar de las justificaciones técnicas, la frustración invadió al plantel, que dominó ampliamente la segunda parte y mereció una mejor suerte en el cierre. "Todavía me cuesta asimilarlo", sentenció el delantero, visiblemente golpeado por la situación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario