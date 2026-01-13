Maia Reficco rompió el silencio: cuál es su relación con Franco Colapinto
Luego de varios rumores de una relación entre el piloto y la actriz argentina que trabaja en Broadway, fue ella quien rompió el silencio.
El universo de la Fórmula 1 y el mundo del espectáculo internacional se cruzaron de manera inesperada en las últimas horas. Lo que comenzó como un simple posteo en Instagram por parte de Franco Colapinto, donde se veía una imagen de la actriz Maia Reficco acompañada de comentarios cómplices, terminó desatando una ola de rumores sobre un posible romance de verano. Sin embargo, tras la explosión mediática de estas versiones, el entorno de la protagonista de Pretty Little Liars: Original Sin decidió poner un freno a las especulaciones y aclarar los tantos.
La palabra oficial llegó a través de Fede Popgold, conductor de Luzu TV y amigo cercano de la actriz. Durante su participación en el programa Resu en vivo, el influencer fue el encargado de desmitificar la idea de un noviazgo formal entre el piloto y la artista. “La señorita Maia Reficco y el señor Franco Colapinto tienen muchos amigos en común y recientemente se conocieron, son amigos”, sentenció Popgold, buscando desactivar la narrativa de un vínculo sentimental consolidado que ya recorría todos los portales.
Un vínculo marcado por la "buena onda" y las distancias
Según explicó el conductor de Patria y Familia, la aparición de Maia en las redes sociales de Colapinto responde simplemente a un tiempo compartido durante las vacaciones y a la pertenencia a un mismo grupo de amistades. “Maia está soltera, no está de novia con Colapinto. Se están empezando a conocer como personas. Colapinto no sé, pero ella es una chica soltera”, subrayó Popgold, dejando en claro que, si bien existe una química evidente, la relación se encuentra en una etapa de conocimiento mutuo sin rótulos.
Otro factor determinante que enfría la posibilidad de un romance estable es la apretada agenda internacional de Reficco. El influencer reveló que la actriz tiene previsto viajar al exterior en los próximos días para comenzar el rodaje de un nuevo proyecto cinematográfico. “Por eso de ahí salen las fotos que sube él de ella. Y tienen muy buena onda”, concluyó, justificando las imágenes que se viralizaron como parte de una amistad naciente que se dio entre Buenos Aires y Punta del Este.
Maia Reficco: una estrella con ADN argentino en Broadway
Para quienes recién descubren su nombre a raíz de este rumor, Maia Reficco es mucho más que una cara bonita en las redes del piloto. Nacida en Boston en el año 2000, pero de padres argentinos, la joven ha construido una carrera envidiable en Estados Unidos. Tras saltar a la fama con la serie juvenil Kally’s Mashup, Maia hizo historia a los 19 años al ser la actriz más joven en ponerse en la piel de Eva Perón en un musical de Broadway.
Su éxito no se detuvo allí; consolidó su carrera en la ficción estadounidense con el reboot de Pretty Little Liars y recientemente brilló en el circuito teatral neoyorquino como protagonista de Hadestown. A pesar de su éxito global y de vivir gran parte del año en Norteamérica, Maia mantiene sus raíces intactas: es una ferviente defensora del mate y aprovecha cada oportunidad para reencontrarse con su gente en Argentina. Por ahora, su corazón sigue soltero, aunque con un nuevo y famoso amigo en el mundo de las pistas.
