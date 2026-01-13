Maia Reficco rompió el silencio: cuál es su relación con Franco Colapinto

El universo de la Fórmula 1 y el mundo del espectáculo internacional se cruzaron de manera inesperada en las últimas horas. Lo que comenzó como un simple posteo en Instagram por parte de Franco Colapinto, donde se veía una imagen de la actriz Maia Reficco acompañada de comentarios cómplices, terminó desatando una ola de rumores sobre un posible romance de verano. Sin embargo, tras la explosión mediática de estas versiones, el entorno de la protagonista de Pretty Little Liars: Original Sin decidió poner un freno a las especulaciones y aclarar los tantos.