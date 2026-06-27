Rompió el maleficio: Lautaro Martínez marcó de penal y se sacó la mufa mundialista

En medio de la euforia por el tanto, el festejo del delantero reflejó la carga emocional que arrastraba. Martínez corrió hacia el banderín del córner e hizo el típico gesto con las manos de "sacarse la mufa" de encima, celebrando un gol que no solo liquida la historia de la fase de grupos sino que reinserta al goleador con el arco en el escenario más importante de todos.