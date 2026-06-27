Rompió el maleficio: Lautaro Martínez marcó de penal y se sacó la mufa mundialista
Con Lionel Messi en el banco, el "Toro" se hizo cargo del penal y puso el 2-0 de la Selección Argentina ante Jordania en Dallas.
La Selección Argentina estiró la ventaja ante Jordania en Dallas y el segundo grito de la noche trajo consigo un desahogo monumental. Lautaro Martínez fue el encargado de estampar el 2-0 desde los doce pasos, firmando así su primer gol en una Copa del Mundo tras la esquiva racha que había vivido en Qatar 2022.
La jugada que derivó en la pena máxima nació de los propios pies del delantero del Inter. El "Toro" ensayó un remate que se estrelló contra el palo; en la disputa por el rebote, la defensa jordana terminó derribando a Marcos Senesi dentro del área, forzando la sanción del árbitro, tras revisarlo en el VAR.
Lautaro Martínez implacable para sacarse la mufa
Con Lionel Messi observando el partido desde el banco de suplentes, la responsabilidad de la ejecución recayó de forma natural sobre el bahiense. Lautaro no dudó: se hizo cargo de la pelota y definió con un remate seco y cruzado, engañando por completo al arquero rival, que se la jugó hacia el otro poste.
En medio de la euforia por el tanto, el festejo del delantero reflejó la carga emocional que arrastraba. Martínez corrió hacia el banderín del córner e hizo el típico gesto con las manos de "sacarse la mufa" de encima, celebrando un gol que no solo liquida la historia de la fase de grupos sino que reinserta al goleador con el arco en el escenario más importante de todos.
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