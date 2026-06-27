El golazo de Gio Lo Celso para abrir el marcador ante Jordania, con varias particularidades
El zurdo tuvo un debut soñado en el Mundial 2026, con un golazo de tiro libre para poner arriba a la Selección Argentina en Dallas.
El cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 arrancó con una obra de arte para la Selección Argentina. Antes de cumplirse los 20 minutos del primer tiempo en Dallas, Giovani Lo Celso se encargó de abrir el marcador frente a Jordania con un tiro libre espectacular que dejó sin respuestas al arquero rival.
Al propio mediocampista le habían cometido la infracción al borde del área penal, y él mismo se encargó de cambiarla por gol. Con un zurdazo sutil y preciso, la pelota se clavó directamente en el ángulo, decretando el 1-0 parcial y desatando el festejo de la hinchada albiceleste.
Un desahogo mundialista de Giovani Lo Celso y una estadística histórica
Para Lo Celso, este gol representa una enorme revancha personal en la máxima cita del fútbol. Tras formar parte del plantel en Rusia 2018 sin llegar a sumar minutos en cancha y sufrir el durísimo golpe de perderse el Mundial de Qatar 2022 por una lesión de último momento, el fútbol le dio su merecido premio en territorio norteamericano.
Además, el tanto del volante cortó una llamativa racha estadística dentro del seleccionado: se convirtió en el primer jugador argentino, sin contar a Lionel Messi, en marcar un gol en una Copa del Mundo desde la final de Qatar 2022, cuando Ángel Di María convirtió el recordado segundo gol ante Francia.
Justamente, "Fideo" es surgido (y actualmente juega en) de Rosario Central, como Lo Celso. Y "Angelito" fue el último en usar el emblemático dorsal 11 que ahora luce el zurdo del Betis.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario