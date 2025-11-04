Cómo fue la primera reunión entre Marcelo Gallardo y Stefano Di Carlo tras ganar las elecciones en River
En la previa de un nuevo cruce ante Boca, el nuevo presidente del Millonario se juntó con el Muñeco en el predio de Ezeiza.
River no viene pasando un buen momento futbolístico y la relación con los hinchas está complicada. A esto se sumó que el último fin de semana se realizaron las elecciones y Stefano Di Carlo fue el elegido para ocupar la presidencia del club tras la salida de Jorge Brito.
En medio de este clima difícil y previo al Superclásico ante Boca, el flamante presidente de River se hizo presente en el predio de Ezeiza y mantuvo una reunión con el Muñeco para charlar de diferentes temas y seguir evaluando la forma de trabajar con el primer equipo.
Pasado el mediodía, Di Carlo llegó al River Camp y se acercó a saludar a todos los integrantes del plantel y el cuerpo técnico en una semana muy especial. A cinco días del superclásico, el mensaje que bajó fue de tranquilidad y apoyo absoluto.
Después de que el entrenamiento llegara a su fin, el sucesor de Jorge Brito y Gallardo se fueron a la oficina y mantuvieron una reunión privada, de la que no trascendieron los detalles, aunque se sabe que hubo respaldo y confianza por parte del dirigente para poder encontrar el camino al triunfo.
Por otro lado, las conversaciones de una posible renovación a Marcelo se pasaron para el final de la temporada, donde se hará una evaluación y se tomará una decisión en conjunto. De todos modos, desde el oficialismo siempre manifestaron que no imaginaban un 2026 sin Gallardo en el banco de suplentes.
Rodolfo D'Onofrio respaldó a Marcelo Gallardo en River: "No se puede haber olvidado"
Rodolfo D’Onofrio volvió a aparecer públicamente y lo hizo con palabras que resonaron fuerte en el mundo River. Durante la asunción de Stefano Di Carlo como nuevo presidente, el exmandatario se refirió a Marcelo Gallardo y dejó en claro que mantiene una enorme confianza en su capacidad para seguir dirigiendo al equipo.
“No se puede haber olvidado de cómo ganar”, aseguró, en una frase que encendió la ilusión de los hinchas millonarios. El exmandatario recordó cómo se dio la llegada del Muñeco al club, allá por 2014, cuando él presidía la institución. En aquel momento, el Millonario acababa de salir campeón con Ramón Díaz y su renuncia forzó una rápida decisión.
Enzo Francescoli propuso el nombre de Gallardo, quien venía de dirigir a Nacional de Montevideo, y la apuesta resultó un éxito rotundo. Juntos, el técnico y la dirigencia encabezada por D’Onofrio construyeron un ciclo dorado que incluyó títulos locales e internacionales, con la final de Madrid como emblema.
Aunque ya no ocupa un cargo oficial desde 2021, D’Onofrio sigue muy vinculado a la vida del club. Durante los comicios recientes, se mostró cercano a Di Carlo, a quien considera su heredero natural en la conducción. “Trabajó conmigo desde el primer momento. Tiene una gran capacidad y va a ser un excelente presidente”, expresó ante los medios, convencido de que la nueva gestión mantendrá la línea institucional que llevó a River a consolidarse en los últimos años.
Respecto a Gallardo, el exmandatario fue categórico: “Es una decisión que él y los dirigentes deberán tomar, pero no tengo dudas de su capacidad. Sé cómo maneja los grupos y cuánto le duele perder. Estoy seguro de que sigue teniendo la misma ambición de siempre”. Con esas palabras, reavivó las especulaciones sobre una posible continuidad del DT más exitoso de la historia del club.
La presencia del expresidente en el acto institucional fue recibida con una ovación por parte de los socios presentes, que no olvidan su gestión. Su mensaje, además, dejó entrever que la entidad de Núñez busca proyectar una nueva etapa sin romper con su identidad: la de un club ordenado, competitivo y con Gallardo aún como pieza clave del proyecto deportivo que marcó una era.
