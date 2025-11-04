Cómo fue la primera reunión entre Marcelo Gallardo y Stefano Di Carlo tras ganar las elecciones en River

d carlo

Rodolfo D'Onofrio respaldó a Marcelo Gallardo en River: "No se puede haber olvidado"

Rodolfo D’Onofrio volvió a aparecer públicamente y lo hizo con palabras que resonaron fuerte en el mundo River. Durante la asunción de Stefano Di Carlo como nuevo presidente, el exmandatario se refirió a Marcelo Gallardo y dejó en claro que mantiene una enorme confianza en su capacidad para seguir dirigiendo al equipo.

“No se puede haber olvidado de cómo ganar”, aseguró, en una frase que encendió la ilusión de los hinchas millonarios. El exmandatario recordó cómo se dio la llegada del Muñeco al club, allá por 2014, cuando él presidía la institución. En aquel momento, el Millonario acababa de salir campeón con Ramón Díaz y su renuncia forzó una rápida decisión.

Enzo Francescoli propuso el nombre de Gallardo, quien venía de dirigir a Nacional de Montevideo, y la apuesta resultó un éxito rotundo. Juntos, el técnico y la dirigencia encabezada por D’Onofrio construyeron un ciclo dorado que incluyó títulos locales e internacionales, con la final de Madrid como emblema.

Aunque ya no ocupa un cargo oficial desde 2021, D’Onofrio sigue muy vinculado a la vida del club. Durante los comicios recientes, se mostró cercano a Di Carlo, a quien considera su heredero natural en la conducción. “Trabajó conmigo desde el primer momento. Tiene una gran capacidad y va a ser un excelente presidente”, expresó ante los medios, convencido de que la nueva gestión mantendrá la línea institucional que llevó a River a consolidarse en los últimos años.

Respecto a Gallardo, el exmandatario fue categórico: “Es una decisión que él y los dirigentes deberán tomar, pero no tengo dudas de su capacidad. Sé cómo maneja los grupos y cuánto le duele perder. Estoy seguro de que sigue teniendo la misma ambición de siempre”. Con esas palabras, reavivó las especulaciones sobre una posible continuidad del DT más exitoso de la historia del club.

La presencia del expresidente en el acto institucional fue recibida con una ovación por parte de los socios presentes, que no olvidan su gestión. Su mensaje, además, dejó entrever que la entidad de Núñez busca proyectar una nueva etapa sin romper con su identidad: la de un club ordenado, competitivo y con Gallardo aún como pieza clave del proyecto deportivo que marcó una era.