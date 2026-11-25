Cómo será el festejo de Boca con sus hinchas tras conquistar la Copa Sudamericana
El Xeneize homenajeará a sus futbolistas frente a los hinchas después del partido ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura.
Boca tendrá una noche especial este miércoles en La Bombonera. Después de conquistar la Copa Sudamericana con el triunfo por 2-0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla, el equipo de Rodolfo Arruabarrena celebrará el título junto a sus hinchas, aunque deberá esperar hasta el final del encuentro frente a Independiente Rivadavia.
La decisión de la dirigencia y del cuerpo técnico es que no haya festejos durante la previa ni en los momentos anteriores al partido. El objetivo es que el plantel mantenga la concentración en un compromiso importante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura.
De esta manera, una vez finalizado el cruce correspondiente a los octavos de final, los futbolistas tendrán su reconocimiento ante la gente que colmará La Bombonera. Será una oportunidad para celebrar el regreso a la cima internacional después de 18 años sin conseguir títulos fuera del país.
Boca postergó los festejos por la Sudamericana y prepara una celebración especial
No será la primera vez que el estadio viva una jornada de estas características en las últimas semanas. En sus dos presentaciones anteriores como local, el Xeneize también tuvo motivos para festejar: primero, con el triunfo por 1-0 ante River en el Superclásico, gracias al gol de Lautaro Di Lollo, y luego con la clasificación en la tabla anual tras la agónica victoria frente a Defensa y Justicia, con un tanto de Enner Valencia.
Sin embargo, esta vez la celebración será más moderada. El club de la Ribera todavía tiene objetivos importantes por delante: además de continuar en carrera en el Clausura, disputará la final de la Copa Argentina frente a Platense el próximo miércoles.
El Vasco pretende que sus dirigidos no pierdan de vista la competencia y puedan cerrar un año que podría terminar con cinco títulos para el club. Por eso, la fiesta por la Sudamericana tendrá su momento, pero recién cuando termine el partido.
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