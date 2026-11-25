Boca postergó los festejos por la Sudamericana y prepara una celebración especial

No será la primera vez que el estadio viva una jornada de estas características en las últimas semanas. En sus dos presentaciones anteriores como local, el Xeneize también tuvo motivos para festejar: primero, con el triunfo por 1-0 ante River en el Superclásico, gracias al gol de Lautaro Di Lollo, y luego con la clasificación en la tabla anual tras la agónica victoria frente a Defensa y Justicia, con un tanto de Enner Valencia.