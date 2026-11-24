"MAGA!": la insólita reacción de Javier Milei a la recesión económica
El Presidente usó las redes sociales para celebrar otro trimestre de caída en la actividad económica, mostrándose completamente ajeno a la realidad.
“MAGA!” (Make America Great Again o, para el caso, Make Argentina Great Again) fue la insólita reacción de Javier Milei al posteo en redes sociales de Luis Caputo, donde no hace mención a la recesión tras el segundo trimestre consecutivo de caída en la actividad económica.
El Presidente celebró así los críticos resultados exhibidos en el “Estimador mensual de actividad económica” (EMAE), difundido este martes por el Indec: fingiendo demencia, al igual que su ministro de Economía.
En efecto, el informe del organismo oficial correspondiente a septiembre muestra que la actividad mostró un repunte mensual en septiembre, pero el saldo acumulado entre julio y septiembre arrojó una segunda caída trimestral consecutiva, lo que implica recesión.
“En septiembre de 2026, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída interanual de 1,2% en comparación con el mismo mes del año anterior”, se indica en el documento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Pero Luis Caputo y Javier Milei se hacen los sotas
Sin embargo, en la publicación reposteada y celebrada por Milei, Luis Caputo evitó referirse a la recesión para destacar que “el nivel de actividad creció 1,1% mensual en septiembre”, aunque ese repunte no compensó el derrumbe de julio ni la leve mejora de agosto, dejando al tercer trimestre con una caída aproximada del 1,8% frente al segundo.
“El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,1% mensual en septiembre en la serie desestacionalizada y acumuló una suba de 1% en los primeros 9 meses del año en relación a igual período de 2025”, indicó el ministro de Economía en redes sociales.
Además, señaló que “el indicador tendencia-ciclo se mantuvo sin variaciones en relación a agosto. Este indicador se ubicó 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023”, sin hacer mención o siquiera referencia a la caída interanual de 1,2%.
“En relación a la publicación del mes pasado, las variaciones mensuales desestacionalizadas de julio y agosto fueron revisadas de -2,8% y +0,1% a -2,5% y +0,4%, respectivamente. Considerando las revisiones, el nivel de agosto quedó 0,5% por encima del publicado en el informe previo”, finaliza su comentario en X el titular del Palacio de Hacienda.
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