“El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,1% mensual en septiembre en la serie desestacionalizada y acumuló una suba de 1% en los primeros 9 meses del año en relación a igual período de 2025”, indicó el ministro de Economía en redes sociales.

Además, señaló que “el indicador tendencia-ciclo se mantuvo sin variaciones en relación a agosto. Este indicador se ubicó 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023”, sin hacer mención o siquiera referencia a la caída interanual de 1,2%.

“En relación a la publicación del mes pasado, las variaciones mensuales desestacionalizadas de julio y agosto fueron revisadas de -2,8% y +0,1% a -2,5% y +0,4%, respectivamente. Considerando las revisiones, el nivel de agosto quedó 0,5% por encima del publicado en el informe previo”, finaliza su comentario en X el titular del Palacio de Hacienda.