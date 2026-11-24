En ESPN, durante el partido de estrellas de la Copa Potrero, el Sifón dijo que el Xeneize "la ganó con jerarquía". Según su análisis, Boca fue muy superior al conjunto brasileño en la gestión del juego y en la presión. También se animó a más: dijo que el equipo tiene plantel para seguir peleando por todo. El equipo del Vasco todavía tiene por delante los playoffs del Clausura y la final de la Copa Argentina ante Platense. Para Úbeda, Boca también merece ganar el torneo local.