Claudio Úbeda elogió al Boca campeón de la Copa Sudamericana: "La ganó con jerarquía"
Claudio Úbeda destacó el 2-0 de Boca a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana y se prepara para dirigir a Central Córdoba hasta 2027.
Claudio Úbeda se sumó a los elogios para el Boca campeón de la Copa Sudamericana. El entrenador que dirigió al plantel antes de la llegada de Rodolfo Arruabarrena destacó el 2-0 a Atlético Mineiro en la final de Barranquilla, y lo hizo mientras prepara su vuelta a un banco de Primera.
En ESPN, durante el partido de estrellas de la Copa Potrero, el Sifón dijo que el Xeneize "la ganó con jerarquía". Según su análisis, Boca fue muy superior al conjunto brasileño en la gestión del juego y en la presión. También se animó a más: dijo que el equipo tiene plantel para seguir peleando por todo. El equipo del Vasco todavía tiene por delante los playoffs del Clausura y la final de la Copa Argentina ante Platense. Para Úbeda, Boca también merece ganar el torneo local.
Claudio Úbeda elogió al Boca campeón de la Copa Sudamericana: "La ganó con jerarquía"
IMPORTANTE: ¿Estaba escrito? Rodrigo Battaglia había anticipado el título de Boca ante Atlético Mineiro
Úbeda llegó a Boca en 2025 como ayudante de Miguel Ángel Russo y quedó a cargo del equipo tras su fallecimiento. Como entrenador principal dirigió 34 partidos: 18 triunfos, 7 empates y 9 derrotas. Entre sus resultados se destacan dos superclásicos ganados: 2-0 en la Bombonera y 1-0 en el Monumental.
Su salida se oficializó el 2 de junio, después de quedar afuera del Apertura y en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El tercer puesto en esa zona mandó a Boca al repechaje de la Sudamericana, el camino que después recorrió Arruabarrena hasta el título en Colombia. Además, Úbeda sumó 30 de los 63 puntos de la Tabla Anual que ganó el Xeneize.
Central Córdoba, el nuevo destino de Claudio Úbeda
Lejos de Boca, Úbeda volvió a jugar en el Senior de Racing, en las categorías +35 y +50. Ahora tiene un acuerdo para dirigir a Central Córdoba de Santiago del Estero en reemplazo de Sebastián Domínguez. El vínculo previsto es hasta diciembre de 2027, aunque todavía falta la firma y la presentación.
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