Boca vs. Independiente Rivadavia: día, hora y qué está en juego

Boca recibe a Independiente Rivadavia el miércoles 25 de noviembre a las 21, en la Bombonera, en el partido que cierra los octavos del Clausura. El Xeneize llega como segundo de la Zona A y el equipo mendocino como séptimo de la Zona B. El ganador enfrentará a Gimnasia de La Plata en los cuartos de final. Así quedó el cuadro de cuartos:

Instituto vs. River

Independiente vs. Vélez

Rosario Central vs. Barracas Central

Boca o Independiente Rivadavia vs. Gimnasia

Los cuartos se jugarán el fin de semana del 29 de noviembre, las semifinales el del 6 de diciembre, y la final será el sábado 12 de diciembre en La Plata.