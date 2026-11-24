La decisión de Boca con Leandro Paredes antes de los octavos del Clausura tras el desmayo
El capitán de Boca se hizo controles antes del entrenamiento en Ezeiza. Está recuperado, pero su presencia en los octavos sigue en duda.
Leandro Paredes se hizo estudios de sangre antes del entrenamiento de Boca en Ezeiza, y su presencia ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura depende de los resultados. El club decidió hacer los controles después del desmayo que sufrió el mediocampista minutos después de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
Se trata de un procedimiento de rutina. Paredes ya está recuperado, pero en Boca resolvieron seguir de cerca su evolución antes de definir si juega. Las primeras señales fueron positivas. El volante participó sin problemas del entrenamiento regenerativo y se lo vio bien durante los festejos por el título. Igual, el capitán xeneize está en duda para ser titular.
Paredes se hizo estudios de sangre y espera los resultados para saber si juega ante Independiente Rivadavia
La decisión final depende de dos cosas:
- Los resultados de los estudios de sangre.
- La respuesta física que tenga en las próximas horas.
El cuerpo médico decidirá si está en condiciones de jugar o si necesita más tiempo. La postura del jugador es clara: quiere estar en la Bombonera.
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Boca vs. Independiente Rivadavia: día, hora y qué está en juego
Boca recibe a Independiente Rivadavia el miércoles 25 de noviembre a las 21, en la Bombonera, en el partido que cierra los octavos del Clausura. El Xeneize llega como segundo de la Zona A y el equipo mendocino como séptimo de la Zona B. El ganador enfrentará a Gimnasia de La Plata en los cuartos de final. Así quedó el cuadro de cuartos:
- Instituto vs. River
- Independiente vs. Vélez
- Rosario Central vs. Barracas Central
- Boca o Independiente Rivadavia vs. Gimnasia
Los cuartos se jugarán el fin de semana del 29 de noviembre, las semifinales el del 6 de diciembre, y la final será el sábado 12 de diciembre en La Plata.
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