Cómo ver en vivo el Super Bowl
El Super Bowl, evento deportivo más visto del año, se podrá seguir desde Argentina por televisión y streaming, con distintas opciones para no perderse nada.
El Super Bowl vuelve a convertirse en uno de los grandes acontecimientos globales del calendario, un espectáculo que trasciende el deporte y se mete de lleno en la cultura pop, la música y la industria del entretenimiento. Millones de personas en todo el mundo se preparan para ver la final de la NFL y, como ya es costumbre, en Argentina también habrá varias alternativas para seguir la transmisión en directo desde casa o desde cualquier dispositivo.
La cobertura principal para el público local llegará de la mano de ESPN, que ofrecerá el partido en vivo junto con una programación especial que arranca en la previa y se extiende una vez finalizado el encuentro, con análisis, estadísticas y todo el color de la jornada. Esta señal puede verse a través de los servicios de televisión por cable tradicionales y también en plataformas digitales que incluyan ESPN dentro de su oferta.
Otra posibilidad para ver el Super Bowl en tiempo real es el streaming. Disney+ en su plan Premium contará con la transmisión del evento, lo que permite acceder al partido sin necesidad de tener televisión por cable, directamente desde una smart TV, una computadora, una tablet o el celular. Es una opción cada vez más elegida por quienes consumen deporte en formato digital.
También existen alternativas para quienes prefieren una narración en español pensada especialmente para el público latino. Algunas señales vinculadas a Telemundo suelen brindar una cobertura especial del Super Bowl y pueden encontrarse dentro de determinados paquetes de TV paga o servicios de streaming que incluyan canales internacionales.
Además, quienes ya son usuarios de plataformas como Flow, DGO o Telecentro Play podrán ingresar a la transmisión en vivo utilizando sus claves habituales, siempre que tengan habilitadas las señales deportivas correspondientes en su plan. Estas aplicaciones permiten seguir el partido desde distintos dispositivos y adaptarse a la forma de consumo de cada usuario.
