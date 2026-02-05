Cómo ver en vivo el Super Bowl

También existen alternativas para quienes prefieren una narración en español pensada especialmente para el público latino. Algunas señales vinculadas a Telemundo suelen brindar una cobertura especial del Super Bowl y pueden encontrarse dentro de determinados paquetes de TV paga o servicios de streaming que incluyan canales internacionales.

Además, quienes ya son usuarios de plataformas como Flow, DGO o Telecentro Play podrán ingresar a la transmisión en vivo utilizando sus claves habituales, siempre que tengan habilitadas las señales deportivas correspondientes en su plan. Estas aplicaciones permiten seguir el partido desde distintos dispositivos y adaptarse a la forma de consumo de cada usuario.