Escándalo histórico en Inglaterra: expulsaron al Southampton de la final del Championship por espionaje
En una decisión sin precedentes en el fútbol británico, una comisión independiente de la EFL descalificó a los "Saints" tras comprobarse que filmaron sin autorización un entrenamiento de su rival.
El fútbol inglés quedó en completo estado de shock este martes tras conocerse un fallo disciplinario que altera de forma drástica el desenlace de la temporada. El Southampton, que se había ganado en la cancha el derecho a disputar el partido más caro del mundo por el ascenso a la Premier League, fue expulsado de la competencia oficial debido a un grave caso de espionaje táctico.
La investigación exprés, impulsada de forma conjunta por la English Football League (EFL) y una denuncia formal del Middlesbrough, determinó que el conjunto del sur del Reino Unido violó de manera sistemática los códigos de ética y regulación de la competencia. Ante las pruebas presentadas, el Southampton no tuvo margen de maniobra y debió admitir "múltiples infracciones" normativas.
El detonante del escándalo estalló apenas dos días antes del cruce de ida de las semifinales de los playoffs de la Championship. Según revelaron informes de la cadena BBC Sport, un analista de video del cuerpo técnico del Southampton fue detectado y denunciado mientras observaba y registraba de manera ilegal una práctica táctica a puertas cerradas del Middlesbrough en su predio de entrenamiento en Rockliffe Park.
Escándalo histórico en Inglaterra: expulsaron al Southampton de la final del Championship por espionaje
La trampa fue considerada intolerable por las autoridades del certamen, quienes aplicaron un castigo ejemplarizante para cuidar el fair play de la liga: "Una comisión independiente de disciplina ha expulsado hoy al Southampton de los playoffs después de que el club admitiera varias violaciones de las regulaciones de la EFL relacionadas con la grabación sin autorización del entrenamiento de otro club. El club también ha recibido una sanción de cuatro puntos que será aplicada la próxima temporada", sentenció el duro comunicado de la federación.
De esta manera, además del destructivo costo deportivo de perder la chance de ascender a la máxima categoría, los Saints comenzarán la campaña 2026/2027 en la segunda división con un casillero de -4 puntos en la tabla de posiciones.
Este vuelco de escritorio le devolvió la vida de forma automática al Middlesbrough. El equipo conducido por Michael Carrick, que masticaba la amargura de la eliminación, recibió la notificación oficial de su reincorporación al cuadro y ya prepara la logística para el partido de sus vidas.
Pese al terremoto reglamentario que provocó el fallo, la EFL confirmó que la gran final de la Championship no sufrirá modificaciones en su calendario. El partido decisivo frente al Hull City se mantendrá firme para este próximo sábado 23 de mayo en el mítico Estadio de Wembley, con horario a confirmar en las próximas horas, donde se repartirá el boleto de oro rumbo a la Premier League bajo una atmósfera de absoluta tensión.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario