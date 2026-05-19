Escándalo histórico en Inglaterra: expulsaron al Southampton de la final del Championship por espionaje

De esta manera, además del destructivo costo deportivo de perder la chance de ascender a la máxima categoría, los Saints comenzarán la campaña 2026/2027 en la segunda división con un casillero de -4 puntos en la tabla de posiciones.

Este vuelco de escritorio le devolvió la vida de forma automática al Middlesbrough. El equipo conducido por Michael Carrick, que masticaba la amargura de la eliminación, recibió la notificación oficial de su reincorporación al cuadro y ya prepara la logística para el partido de sus vidas.

Pese al terremoto reglamentario que provocó el fallo, la EFL confirmó que la gran final de la Championship no sufrirá modificaciones en su calendario. El partido decisivo frente al Hull City se mantendrá firme para este próximo sábado 23 de mayo en el mítico Estadio de Wembley, con horario a confirmar en las próximas horas, donde se repartirá el boleto de oro rumbo a la Premier League bajo una atmósfera de absoluta tensión.