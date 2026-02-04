¿A qué hora es el show del mediotiempo del Super Bowl LX?
El Super Bowl se juega este domingo y el esperado espectáculo musical de Bad Bunny se verá en Argentina después de las 22 h.
El Super Bowl LX 2026, la final de la NFL que se disputará este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, concentra la atención de millones de espectadores alrededor del mundo no solo por el enfrentamiento deportivo, sino también por el show de medio tiempo, uno de los momentos televisivos más vistos del año.
En esta edición, Bad Bunny será el protagonista del espectáculo musical central, lo que vuelve aún más esperada la transmisión completa del evento.
La transmisión del partido está programada para arrancar en Argentina alrededor de las 20:30 horas, una vez que se encienden las pantallas para mostrar el kickoff y los primeros compases del duelo. El show de medio tiempo, que se presenta entre el segundo y tercer cuarto del partido, no tiene un horario estricto porque su inicio depende de cómo se desarrolle el juego y cuánto dure la primera mitad en el campo, entre jugadas, pausas y tiempos fuera.
Aun así, los organizadores y las expectativas de transmisión sitúan el inicio del halftime show entre las 22:00 y las 22:30 de Argentina, una franja que muchos fans ya empezaron a marcar en sus calendarios para no perderse el momento.
El espectáculo de medio tiempo se ha convertido en un fenómeno cultural por sí mismo, con producciones espectaculares, escenarios móviles y una mezcla de música, luces y coreografías diseñadas para millones de espectadores en todo el planeta. En esta oportunidad, la elección de Bad Bunny al frente del show eleva aún más el interés global, ya que combina música urbana, influencia latina y una presencia escénica que trasciende el deporte.
Además del espectáculo principal, el día del Super Bowl suele estar acompañado de actuaciones previas, como la interpretación del himno nacional y diferentes momentos de entretenimiento antes de que ruede el balón. Todo esto conforma una transmisión amplia que, desde la tarde hasta la noche, mantiene a las audiencias conectadas no solo con el juego en sí, sino con cada uno de los segmentos que lo componen.
Con el horario estimado del halftime show ya en vista, los fanáticos en Argentina saben que después de las 22 h del domingo podrán ver a Bad Bunny en el escenario más grande del deporte estadounidense.
