¿A qué hora es el show del mediotiempo del Super Bowl LX?

Embed - BAD BUNNY - BAILE INoLVIDABLE (Video Oficial) | DeBÍ TiRAR MáS FOToS

El espectáculo de medio tiempo se ha convertido en un fenómeno cultural por sí mismo, con producciones espectaculares, escenarios móviles y una mezcla de música, luces y coreografías diseñadas para millones de espectadores en todo el planeta. En esta oportunidad, la elección de Bad Bunny al frente del show eleva aún más el interés global, ya que combina música urbana, influencia latina y una presencia escénica que trasciende el deporte.

Además del espectáculo principal, el día del Super Bowl suele estar acompañado de actuaciones previas, como la interpretación del himno nacional y diferentes momentos de entretenimiento antes de que ruede el balón. Todo esto conforma una transmisión amplia que, desde la tarde hasta la noche, mantiene a las audiencias conectadas no solo con el juego en sí, sino con cada uno de los segmentos que lo componen.

Con el horario estimado del halftime show ya en vista, los fanáticos en Argentina saben que después de las 22 h del domingo podrán ver a Bad Bunny en el escenario más grande del deporte estadounidense.