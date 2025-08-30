Con Alejandro Garnacho en la tribuna, el Chelsea derrotó al Fulham
El equipo donde juega el argentino ganó 2 a 0 ante Fulham.
El Chelsea suma chances en el torneo Premier League. Esta vez anotó un nuevo triunfo al imponerse parcialmente 2-0 sobre el Fulham en Stamford Bridge, con una destacada actuación de Enzo Fernández. El argentino fue protagonista destacado de un partido que también tuvo como dato de color la presencia de Alejandro Garnacho entre los espectadores.
Garnacho aguarda la oficialización de su fichaje por el conjunto blue. En el inicio de la tercera jornada del campeonato inglés quedó claro que las aspiraciones del equipo dirigido por Enzo Maresca, son altas. Durante el partido el blue pudo reponerse tras un primer tiempo complejo y ahora se posiciona, de manera transitoria, en la cima del torneo con siete unidades.
El conjunto local experimentó dificultades en los primeros minutos del encuentro, superado en varios pasajes por un Fulham que logró inquietar con un planteo vertical. Los visitantes incluso se adelantaron en el marcador, pero el árbitro Robert Jones revirtió su decisión tras el llamado del VAR, debido a una infracción previa de Rodrigo Muniz sobre Trevoh Chalobah.
Enzo Fernández ejecutó un envío preciso desde la esquina, habilitando a Joao Pedro, quien conectó de cabeza para vencer la resistencia del arquero Bernd Leno y establecer el 1-0. El gol, logrado en tiempo de descuento, generó alivio en las gradas y reordenó los planes del plantel dirigido por Maresca.
Alejandro Garnacho deja Manchester United y jugará en Chelsea
Garnacho deja el Manchester United, y llegó a un acuerdo para fichar por el Chelsea por 40 millones de libras (47 millones de euros).
Según adelantó "Sky Sports" y pudo confirmar EFE, el argentino será jugador del Chelsea en los próximos días, tal y como era su deseo desde el inicio del mercado, cuando ya quedó claro que no entraba en los planes de Rúben Amorim y que lo mejor para ambas partes era una salida.
Garnacho, canterano del United desde que llegó en 2020 procedente del Atlético de Madrid, se convertirá en la cuarta venta más cara del United tras las de Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Ángel Di María, y es la más importante de la academia del club mancuniano.
La venta de Garnacho también ha sido propiciada por su carácter de canterano, ya que los 47 millones se ingresan limpios en las cuentas de cara a las declaraciones para el 'fair play' financiero.
A sus 21 años y tras 144 partidos y 26 goles anotados con los 'Red Devils', Garnacho continuará su carrera en la Premier League en un Chelsea en el que no le sobrará competencia por las bandas y en el que tratará de volver a ser uno de los extremos más desequilibrantes de la liga inglesa. EFE
