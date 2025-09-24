Julián Álvarez brilló con un hat-trick en el triunfo 3-2 del Atlético Madrid ante Rayo Vallecano

Josep Chavarría y un tremendo disparo de zurda desde afuera del área para empatar el partido 1-1 sobre el final del primer tiempo:

Josep Chavarría lanzó un tremendo disparo de zurda desde afuera del área para empatar el partido 1-1 sobre el final del primer tiempo.#LaLigaEnDSPORTS #AtletiRayo pic.twitter.com/6hA6aSF9Zu — DSPORTS (@DSports) September 24, 2025

Álvaro García puso en ventaja al equipo visitante:

Álvaro García se fue mano a mano, eludió a Oblak y definió para dar vuelta el partido.#LaLigaEnDSPORTS #AtletiRayo pic.twitter.com/MjNPL0ZKvn — DSPORTS (@DSports) September 24, 2025

Doblete de Álvarez para el 2-2 del Atlético Madrid:

Giuliano Simeone cabeceó, Augusto Batalla dejó el rebote y Julián Álvarez definió para igualar el encuentro a 10' del final.#LaLigaEnDSPORTS #AtletiRayo pic.twitter.com/i4DdcRuiK7 — DSPORTS (@DSports) September 24, 2025

Hat-trick de la Araña para el triunfo del Colchonero:

El argentino remató de zurda desde afuera del área para clavarla en el ángulo y poner nuevamente en ventaja a Atlético de Madrid a poco del final.#LaLigaEnDSPORTS #AtletiRayo pic.twitter.com/yV7eg6xOaS — DSPORTS (@DSports) September 24, 2025

Lo que viene para ambos equipos en la Liga de España

Atlético de Madrid : recibirá al Real Madrid en el clásico madrileño, el sábado desde las 11.15.

Rayo Vallecano: será local ante Sevilla en la próxima jornada.

Atlético Madrid vs Rayo Vallecano: formaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet o Hancko, Hancko o Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke o Gallagher, Nico González; Raspadori y Julián Alvarez.

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet o Hancko, Hancko o Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke o Gallagher, Nico González; Raspadori y Julián Alvarez. Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Unai López, Isi, Pedro Díaz, Óscar Valentín; Álvaro García y De Frutos.