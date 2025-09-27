Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs. Real Madrid
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Madrid vs. Real Madrid por la LaLiga de España.
El Atlético de Madrid de los argentinos Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico González y Nahuel Molina, recibe este sábado al Real Madrid de Franco Mastantuono en el marco del derbi madrileño que tiene lugar en la séptima fecha de la Liga española.
El partido se disputa desde las 11.15 horas de la Argentina en el estadio Riyadh Air Metropolitano, con televisación para la Argentina de DSports y DGO.
El Atlético de Madrid recibe al Real Madrid con la urgencia de reencauzar una temporada que ha sido irregular. El equipo de Diego Simeone solo ha conseguido dos victorias en seis jornadas de LaLiga y ha mostrado un rendimiento errático que contrasta con el momento espectacular de su eterno rival.
El "Colchonero" llega al derbi con la necesidad de dar un golpe de autoridad. Su única victoria reciente fue un agónico 3-2 ante Rayo Vallecano, con un triplete de Julián Álvarez.
Por su parte, el Real Madrid es una verdadera "aplanadora". El equipo dirigido por Xabi Alonso ha ganado sus seis partidos de LaLiga, manteniendo un puntaje perfecto que lo ubica como líder indiscutible. También sumó una victoria en la Champions League contra el Olympique Marsella.
El conjunto blanco viene de golear 4-1 al Levante, un partido marcado por el debut goleador de la joven promesa Franco Mastantuono. Tras el Clásico, el Real Madrid tendrá que prepararse para el viaje más largo de su historia en Champions: enfrentará al novato Kairat en Kazajistán.
Formaciones de Atlético de Madrid vs. Real Madrid
Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico González; Julián Álvarez y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone
Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Dean Huijsen, Éder Militao y Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni; Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Vinícius; Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.
Cómo ver en vivo Atlético Madrid vs. Real Madrid
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de la aplicación de DirecTV GO.
