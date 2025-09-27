Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs. Real Madrid

El conjunto blanco viene de golear 4-1 al Levante, un partido marcado por el debut goleador de la joven promesa Franco Mastantuono. Tras el Clásico, el Real Madrid tendrá que prepararse para el viaje más largo de su historia en Champions: enfrentará al novato Kairat en Kazajistán.

Formaciones de Atlético de Madrid vs. Real Madrid

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico González; Julián Álvarez y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Dean Huijsen, Éder Militao y Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni; Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Vinícius; Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

Cómo ver en vivo Atlético Madrid vs. Real Madrid

La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de la aplicación de DirecTV GO.