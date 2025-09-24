Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Madrid vs Rayo Vallecano

Los dirigidos por Diego "Cholo" Simeone atraviesan un arranque irregular: apenas suman seis puntos en cinco jornadas y se ubican en la duodécima posición de la tabla. En la última fecha igualaron 1-1 ante Mallorca, con gol de Conor Gallagher, y sufrieron la expulsión de Alexander Sorloth, lo que profundizó las dudas sobre el funcionamiento del equipo.