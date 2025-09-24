Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Madrid vs Rayo Vallecano
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Madrid vs Rayo Vallecano por la LaLiga de España.
Por la sexta fecha de LaLiga de España, el Atlético Madrid intentará reencontrarse con la victoria cuando reciba este miércoles a Rayo Vallecano en el estadio Metropolitano a las 16:30, con el arbitraje de Alejandro Hernández Hernández.
Los dirigidos por Diego "Cholo" Simeone atraviesan un arranque irregular: apenas suman seis puntos en cinco jornadas y se ubican en la duodécima posición de la tabla. En la última fecha igualaron 1-1 ante Mallorca, con gol de Conor Gallagher, y sufrieron la expulsión de Alexander Sorloth, lo que profundizó las dudas sobre el funcionamiento del equipo.
El Rayo Vallecano, bajo la conducción de Iñigo Pérez, también llega con la urgencia de sumar. Con cinco unidades en el torneo, ocupa la decimocuarta posición y viene de empatar 1-1 frente al Celta de Vigo, con gol de Jorge de Frutos.
Atlético Madrid vs Rayo Vallecano: probables formaciones
- Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet o Hancko, Hancko o Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke o Gallagher, Nico González; Raspadori y Julián Alvarez.
- Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Unai López, Isi, Pedro Díaz, Óscar Valentín; Álvaro García y De Frutos.
Cómo ver en vivo Atlético Madrid vs Rayo Vallecano
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de la aplicación de DirecTV GO.
