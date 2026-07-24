Con gol de Lanzini, Vélez se impuso ante Instituto de Córdoba por el Torneo Clausura
El Fortín abrió su participación en el segundo torneo del año con la ilusión de consolidar el proyecto encabezado por los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto.
Vélez comenzó un nuevo desafío en el Torneo Clausura 2026 este viernes con un triunfo por 1-0 ante Instituto de Córdoba en el estadio José Amalfitani.
El conjunto de Liniers afrontó el arranque del campeonato con el objetivo de transformar en resultados el trabajo realizado durante la preparación posterior al Mundial 2026 y volver a instalarse entre los principales protagonistas del fútbol argentino. Con gol de Lanzini, se quedó con los tres puntos en Liniers.
Vélez vs. Instituto, por el Torneo Clausura 2026: formaciones
Cómo llegaron Vélez e Instituto a este duelo
Luego del receso, el cuerpo técnico encabezado por Guillermo y Gustavo Barros Schelotto tuvo tiempo para ajustar distintos aspectos del funcionamiento colectivo y preparar al equipo para un semestre que se presentaba cargado de compromisos. El debut como local representaba una buena oportunidad para comenzar con una victoria y generar confianza de cara a un calendario exigente.
El Fortín había dejado sensaciones encontradas durante la primera mitad del año. En el Torneo Apertura realizó una destacada campaña durante la fase regular, donde finalizó en el tercer puesto de su zona y consiguió clasificarse a los playoffs. Sin embargo, el entusiasmo duró poco, ya que en los octavos de final sufrió una inesperada derrota por 1-0 frente a Gimnasia y quedó eliminado antes de lo previsto.
Aquella caída obligó al plantel a hacer una autocrítica y a trabajar durante la pretemporada para corregir aspectos que le habían impedido sostener el nivel en los partidos decisivos. El objetivo en este momento es trasladar la regularidad de la fase inicial a las instancias de definición y pelear por el título.
Enfrente estuvo un Instituto que buscó empezar el Clausura con una imagen renovada. La Gloria había atravesado una primera parte del año marcada por la irregularidad, situación que derivó en la salida de Daniel "Gato" Oldrá como entrenador y la llegada de Diego Flores para intentar revertir el panorama.
Con realidades diferentes pero con la misma necesidad de arrancar sumando de a tres, ambos protagonizaron uno de los encuentros destacados de la primera fecha del Torneo Clausura. El local intentó hacer valer su localía para comenzar con una alegría, mientras que la visita buscó -sin éxito- sorprender en Liniers y demostrar que estaba preparada para ser más competitiva en aquel segundo tramo de la temporada.
Vélez vs. Instituto: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: José Amalfitani.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Adrián Franklin.
- TV: TNT Sports Premium.
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