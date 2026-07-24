Con gol de Lanzini, Vélez se impuso ante Instituto de Córdoba por el Torneo Clausura

Enfrente estuvo un Instituto que buscó empezar el Clausura con una imagen renovada. La Gloria había atravesado una primera parte del año marcada por la irregularidad, situación que derivó en la salida de Daniel "Gato" Oldrá como entrenador y la llegada de Diego Flores para intentar revertir el panorama.

Con realidades diferentes pero con la misma necesidad de arrancar sumando de a tres, ambos protagonizaron uno de los encuentros destacados de la primera fecha del Torneo Clausura. El local intentó hacer valer su localía para comenzar con una alegría, mientras que la visita buscó -sin éxito- sorprender en Liniers y demostrar que estaba preparada para ser más competitiva en aquel segundo tramo de la temporada.

Vélez vs. Instituto: otros datos