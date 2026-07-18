Vélez confirmó los detalles de la venta de Álvaro Montero a Boca
El Fortín oficializó la transferencia del arquero mediante un comunicado en el que precisó los montos de la operación y explicó cómo se concretó su salida.
Boca Juniors logró cerrar la incorporación de Álvaro Montero, arquero de la Selección de Colombia y de Vélez, quien en las próximas horas se realizará la revisión médica para convertirse oficialmente en nuevo jugador del Xeneize. Sin embargo, mientras el club de La Ribera ultimaba los detalles de la llegada, fue el Fortín el que dio a conocer cómo se estructuró la transferencia.
A través de un comunicado oficial, la institución de Liniers informó que previamente había adquirido de manera definitiva la ficha del guardameta colombiano antes de concretar su venta. "Vélez hizo uso de la opción de compra del jugador Álvaro Montero, por un monto total de USD 1.350.000, pagaderos a Millonarios FC de Colombia", detalló el club.
Posteriormente, el Fortín explicó que la negociación con Boca se realizó mediante un acuerdo entre las tres partes involucradas. "Posteriormente, en el marco de un acuerdo tripartito y mediante la rescisión anticipada de su contrato laboral, el jugador fue transferido a Boca Juniors por un monto bruto de USD 4.000.000", agregó la institución.
Los números de la transferencia
De esta manera, Vélez confirmó oficialmente que recibirá 4 millones de dólares brutos por el pase del arquero de 31 años, quien llega al conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo luego de haber integrado el plantel de la Selección de Colombia en el Mundial 2026, aunque sin sumar minutos durante la competencia.
Montero construyó gran parte de su carrera en el fútbol colombiano. Tras iniciar su recorrido profesional en São Caetano, también pasó por San Lorenzo, donde no llegó a debutar oficialmente, antes de consolidarse en clubes como Deportes Tolima y Millonarios, etapa que le permitió ganarse un lugar en el seleccionado cafetero.
Su llegada a Vélez le permitió sumar un nuevo título a su carrera al conquistar la Supercopa Argentina 2024, rendimiento que despertó el interés de Boca y terminó desembocando en una negociación que ya fue oficializada por el club de Liniers. Ahora, solo resta la revisión médica y la firma del contrato para que el arquero colombiano sea presentado como nuevo refuerzo del Xeneize.
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