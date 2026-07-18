Vélez confirmó los detalles de la venta de Álvaro Montero a Boca

Su llegada a Vélez le permitió sumar un nuevo título a su carrera al conquistar la Supercopa Argentina 2024, rendimiento que despertó el interés de Boca y terminó desembocando en una negociación que ya fue oficializada por el club de Liniers. Ahora, solo resta la revisión médica y la firma del contrato para que el arquero colombiano sea presentado como nuevo refuerzo del Xeneize.