Quién es el jugador del Mundial 2026 que quedó detenido por exceso de velocidad y consumo de cocaína

Nacido en Sídney, el futbolista cuenta con nacionalidad australiana e italiana y tuvo pasos por las selecciones juveniles de Italia antes de decidir representar al país oceánico a nivel mayor. Actualmente juega en el fútbol italiano, donde construyó buena parte de su carrera profesional.

Luego del episodio, las autoridades determinaron la suspensión de su licencia de conducir por seis meses. Por el momento, no se comunicó ninguna sanción deportiva contra el jugador ni una medida por parte de su club.