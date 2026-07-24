Quién es el jugador del Mundial 2026 que quedó detenido por exceso de velocidad y consumo de cocaína
Cristian Volpato, integrante de la Selección de Australia en la Copa del Mundo, quedó bajo investigación luego de un operativo policial en Sídney.
El fútbol australiano atraviesa horas de preocupación luego de que Cristian Volpato, futbolista que formó parte del plantel de Australia en el Mundial 2026, quedara involucrado en un episodio policial tras ser detenido por exceso de velocidad y dar positivo en un control de drogas.
Cómo fue el episodio en el que quedó envuelto un jugador de Australia del Mundial 2026
El mediocampista ofensivo fue interceptado por la policía en Sídney durante la madrugada y, según trascendió, habría protagonizado dos situaciones vinculadas al tránsito en pocas horas. En el primer procedimiento, los agentes detectaron que circulaba por encima del límite permitido, aunque el control de alcoholemia no arrojó resultados positivos.
Más tarde, Volpato volvió a ser detenido mientras manejaba un vehículo de alta gama. En esa oportunidad, los efectivos constataron que se desplazaba a 109 kilómetros por hora en una zona donde la velocidad máxima permitida era de 60 km/h.
Durante ese segundo operativo, el futbolista fue sometido a un test de drogas que habría detectado la presencia de cocaína. De todos modos, el resultado deberá ser confirmado mediante una prueba posterior, mientras las autoridades continúan con la investigación del caso.
Volpato, de 22 años, había sido una de las piezas ofensivas del seleccionado australiano durante la Copa del Mundo 2026. El jugador disputó tres encuentros en el torneo y fue parte de una generación que buscó darle protagonismo internacional a los “Socceroos ”.
Nacido en Sídney, el futbolista cuenta con nacionalidad australiana e italiana y tuvo pasos por las selecciones juveniles de Italia antes de decidir representar al país oceánico a nivel mayor. Actualmente juega en el fútbol italiano, donde construyó buena parte de su carrera profesional.
Luego del episodio, las autoridades determinaron la suspensión de su licencia de conducir por seis meses. Por el momento, no se comunicó ninguna sanción deportiva contra el jugador ni una medida por parte de su club.
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