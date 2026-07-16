La emoción de la mamá de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra: "Rotos, llorando"

El festejo de la Selección tras vencer a Inglaterra

Una vez consumada la clasificación a la final, los futbolistas argentinos celebraron frente a los hinchas como lo hicieron durante todo el Mundial. En medio de los festejos, Giovani Lo Celso levantó una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" y posó junto a Lisandro Martínez y el resto del plantel.

Más tarde, Leandro Paredes también hizo referencia al mensaje en diálogo con Sofi Martínez para Telefe. "Me voy a guardar lo que pienso realmente" sobre lo que se siente al ganar a Inglaterra, afirmó. "Pero es una emoción increíble por todo lo que genera. Sabemos que para nuestro país es algo único y ojalá que la gente esté muy contenta".

El cruce disputado en Atlanta volvió a despertar el recuerdo del histórico Argentina-Inglaterra de los cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando Diego Maradona marcó los recordados goles de la Mano de Dios y el Gol del Siglo para el 2-1 definitivo.

Para gran parte de los argentinos, aquel triunfo quedó asociado a un fuerte sentimiento de reivindicación tras la Guerra de las Malvinas de 1982, conflicto en el que murieron 649 argentinos y 255 británicos.