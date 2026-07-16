La emoción de la mamá de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra: "Rotos, llorando"
Celia Cuccittini contó cómo atravesó el dramático triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 desató una ola de emociones dentro y fuera de la cancha. Entre quienes no pudieron contener las lágrimas estuvo Celia María Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, quien compartió cómo atravesó el inolvidable triunfo frente a Inglaterra.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró una remontada épica luego de estar en desventaja hasta el minuto 84. En ese momento apareció Enzo Fernández con un gol que cambió el rumbo del encuentro y, ya en tiempo de descuento, Lautaro Martínez selló el 2-1 de cabeza tras un centro de Lionel Messi.
En ese contexto, Daniel Ambrosino reveló en el noticiero que mantuvo un intercambio de mensajes con la madre del capitán. "Nos está escribiendo, le mandé el video del festejo nuestro acá en el estudio de América Noticias y lo que me dice es: 'Qué locura, son hermosos, los amo'".
Luego, el periodista le consultó cómo había vivido el encuentro y compartió su respuesta: "Le digo: '¿Cómo lo viviste?'. Nos manda besos para todos. 'Rotos, llorando, tremendo sufrimiento'".
Además, Ambrosino contó que Celia confirmó que pudo hablar con su hijo una vez terminado el partido. "'Sí, obvio', me dice. 'Enseguida me llama. Acá estamos con mi hermana, mi cuñado, sobrinos, hijos, todas las familias abrazados, llorando durante y después del partido'".
El festejo de la Selección tras vencer a Inglaterra
Una vez consumada la clasificación a la final, los futbolistas argentinos celebraron frente a los hinchas como lo hicieron durante todo el Mundial. En medio de los festejos, Giovani Lo Celso levantó una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" y posó junto a Lisandro Martínez y el resto del plantel.
Más tarde, Leandro Paredes también hizo referencia al mensaje en diálogo con Sofi Martínez para Telefe. "Me voy a guardar lo que pienso realmente" sobre lo que se siente al ganar a Inglaterra, afirmó. "Pero es una emoción increíble por todo lo que genera. Sabemos que para nuestro país es algo único y ojalá que la gente esté muy contenta".
El cruce disputado en Atlanta volvió a despertar el recuerdo del histórico Argentina-Inglaterra de los cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando Diego Maradona marcó los recordados goles de la Mano de Dios y el Gol del Siglo para el 2-1 definitivo.
Para gran parte de los argentinos, aquel triunfo quedó asociado a un fuerte sentimiento de reivindicación tras la Guerra de las Malvinas de 1982, conflicto en el que murieron 649 argentinos y 255 británicos.
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